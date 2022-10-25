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餐廳開40k徵全職沒人來面試 網分析2原因：難怪找不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事餐飲業的網友好奇「為什麼開出4萬元薪資，也招募不到新人？」示意圖／ingimage
一名從事餐飲業的網友好奇「為什麼開出4萬元薪資，也招募不到新人？」示意圖／ingimage
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餐飲業容易入門，但要做到專精也不簡單，日前有位餐飲業員工發文表示，他們給正職人員一個月3萬4千元至3萬7千元月薪，儲備幹部也可以月薪4萬元起，還有明確升遷制度，月休8-12天，卻還是找不到人，讓他疑惑「這個薪資沒有競爭力嗎？」網友則認為「薪資不夠高、工作內容很累」是餐飲業的問題。

一名網友在Dcard發文表示，他在美式牛排館工作，前兩個月貼出了「徵才文」，內容明確寫了「儲備幹部月薪3萬7千元至4萬元起，正職社員3萬4千元至3萬7千元起，計時人員時薪175元至200元」，但這些日子下來都沒什麼人來面試，至今仍找不太到人來工作，讓他疑惑「雖然這份工作是兩頭班【兩頭班】又被稱為雙頭班、兩段班，是台灣不少餐飲業常用的排班制度，因為餐廳在兩個正餐中間時段人潮少，便將一天8小時工時拆成兩個時段，中間沒顧客非工時稱為空班，用這排班法來控制人事成本。 ，但這個薪資真的沒有競爭力嗎？」

對此，網友分析原因是「薪資不夠高，工作內容又累」，他們指出「主要是整個社會的價值觀在變，一來是社會風氣的問題，年輕人寧可失業在家廢或給主管同事罵到憂鬱焦慮，也要做辦公室工作；二來是經濟分配的問題，人力市場就是這樣，需求多供給少，平衡點應該就要變高，依現在這物價，餐飲正職薪資應該要在5萬至6萬元」、「如果不是想做餐飲做一輩子的人，壓根不會選餐飲業當正職，因為經歷帶不走，除非大學生打打工還可以」、「餐飲開這樣的薪資累死你，身體累的就算了，同事主管方面也有得你受」、「我們總行的行政見紅休年薪就60萬，工作只有文書處理又少加班，所以誰要做餐飲？」

餐飲業 薪資 Dcard

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