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男副業「月收7萬」想辭早餐店本業 網一看細節怒：太可悲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年輕男子表示自己副業月薪7萬，很想把本業的早餐店工作辭掉。 示意圖／ingimage
一名年輕男子表示自己副業月薪7萬，很想把本業的早餐店工作辭掉。 示意圖／ingimage

一名在早餐店工作的年輕男子，月薪2萬6千元，但副業的收入卻高達7萬元，而且平均工時大概4小時，他很苦惱詢問廣大網友，是否應該本業乾脆辭掉，專心發展副業？

該名網友在Dcard上發文，表示自己前陣子認識了一位「25歲的前輩」，對方談吐不俗，而且還接觸了不少老闆級人物，後來透過他開始經營副業，至今已半年，平均月收有7萬，但是客戶隨call要隨接。

目前的職涯規畫，他考慮兩個方向，其一，辭掉早餐店工作，把大部分時間留給副業，拚看看是否有機會成為業內Top，「依我的表現來看，成功機率大概2-30%吧。」

其二，他也考慮把早餐店工作換成酒吧。他解釋，副業大部分時間在中午至晚上比較常跟客戶互動，乾脆中午到晚上這段時間來處理副業，晚上九點後到酒吧上班，「這樣收入還比原本的模式多一些，因為酒吧給薪比早餐店高。」

不少網友好奇原po的副業究竟是什麼，他也在文章留言底下回覆大家說，「我銷售的金融產品是融資貸款，都是合法的上市融資公司，不做民間借款。」獲利模式就是很簡單的論件計酬，但他不會像業內很多不肖業者會非法加收客戶手續費、代辦費。

然而有網友直言表示，「詐騙就詐騙還什麼副業，發展性、穩定性不錯？真的是三個字，超級可悲」、「很多詐騙博奕仔真的都做出優越感，還說博奕未來有發展性，結果公司被抄」、「黃、賭、毒、騙，其中一個？」、「假裝問問題，實際上要騙一些不懂的人做下線吧？」

甚至有人分析，只要是穩定獲利的都要有警覺性，工作4小時7萬的工作，正常來講，不會放在自介上給網友應徵，「或許你現在覺得7萬很好賺，到時候別人跟你求償可能是上千萬在賠，幾年過後你的人生全都毀了。」

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