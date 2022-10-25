星巴克全職月薪達60k？ 網曝：有年資可破百萬年薪

咖啡品牌星巴克受到台灣人的喜愛，有不少年輕人入職工作，日前有網友聽說星巴克的薪水可以累積到6萬多元，指出「從事餐飲服務業竟然可以有6萬，請問是待久就能有的嗎？」對此，有網友透露「星巴克6萬算均值而已，8-9萬是有點年資的員工」。

一名網友以「星巴克月薪有6萬多？」為題，發文表示自己友人在星巴克工作很久，累積了約10年的年資，陸續有參加內部考核，雖然月薪6萬跟科技業比不算多，但是高於最低薪資多達2倍，而且從事餐飲服務業就有6萬，讓他好奇「星巴克是待久就能達到6萬薪資嗎？」

對此，網友透露「星巴克的薪水本來就不低啊」、「10年當到星巴克店經理，年收大約80萬，的確平均有6萬以上」、「星巴克6萬算均值而已，8-9萬是有點年資的員工」、「星巴克總部薪水高很正常」、「若只看飲料業而非整體餐飲業，星巴克店長收入是前段的」。

不過也有網友曝工作缺點，「星巴克連工讀都有業績壓力，我朋友很多都受不了」、「星巴克每次都要賣禮盒、賣蛋糕、賣月餅，工讀也要背業績」、「咖啡廳超血汗」、「在星巴克賣命10年，而且還是責任制的主管月薪6萬很多？對科技業大公司來說這只是基層薪水」。