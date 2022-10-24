她嘆新人沒常識「單手拿烤盤」被燙傷 網揪1點嗆：老闆的錯

剛到新職場往往需要一段時間適應，日前就有麵包店員工爆料，一名新人才到麵包店打工2天，就因單手拿烤盤不慎打翻，導致手臂燙傷並跌坐在地，這名新人當天就提出離職。此文一出，一些網友認為是新人太沒常識，才會單手拿烤盤，多數網友則譴責店家未善盡教育義務，因此釀成危險。

一名女網友在Dcard發文表示，她目前在麵包店打工，某天店內只有她、前輩和一位剛到職2天的女新人，本來她和前輩在收銀台負責結帳，新人則在旁邊觀摩及負責將麵包裝袋。不過一次因客人較多，前輩就請新人幫忙把剛烤好的麵包拿出來，豈料幾秒後傳來「碰」的一聲，新人不慎將烤盤打翻，麵包散落一地，新人的手臂也被燙傷，直接跪坐在地上，雖然當下讓新人趕緊沖水、擦藥，但當天對方仍果斷請辭。

原po表示，後來查看監視器得知，當時新人只戴一隻手套去拿烤箱的麵包，因為太重端不動，反射下又用沒戴手套的手去扶鐵盤，才導致燙傷然後跌倒。原po指出，這位新人不僅不會掃地，也不會裝訂書針，她說自己在家完全不用做這些事。

事後新人傳訊息向店長反映她整隻手起水泡，並提出當天兩位前輩在客人面前對她大聲，讓她感覺不被尊重，且沒有人告知過她拿烤箱的東西要戴兩隻手套，還示意希望能盡快領到薪水。

貼文一出，網友間分成兩派意見，多數網友認為雇主要負最大責任，「本來就不是每個人對於廚房的設備都會使用，手被燙傷就是事實，她如果去勞工局投訴，雇主肯定是要賠償的」、「案例很明顯是新人不知道烤盤重到要用兩隻手，而在烤盤落下時，反射性用另一隻手去接，這些都是職災常見的情形」、「很遺憾，這不會是常識，本案雇主在勞動法上完全站不住腳。」、「是雇主的錯沒毛病啊，應徵新人進來為什麼沒有教育環節？你認為的常識不是每個人都具備的耶」。

不過也有網友指責是新人太沒常識，「都已經知道一隻手要戴了，妳另外一隻手難不成鐵沙掌？」、「我覺得這是一個非常是常識問題的東西，就算沒碰過烤箱，好歹也知道烤箱的東西是在幹嘛吧」、「戴一隻手是有毛病吧，一隻手怕燙，另外一隻手就不會怕嗎？」、「現在的年輕人真的讓人傻眼，我們工作要用美工刀，結果她說她不會拿美工刀…？還有裝資料夾不會裝的」、「雖然說sop有疏漏，但總覺得這新人也太沒生活常識」。

根據「職業安全法」第5條規定，雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，並階段性實施風險評估，使勞工免於發生職業災害。第32條更明訂，雇主對勞工應施以從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練，違者第一次處3萬元罰款，第二次以上按次累加1萬元，最高累加至6萬元。