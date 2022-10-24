入職台積電半年常被唸「該止血求去？」 過來人提1建議

不少科技業人才都期盼可以到台積電工作，但裡頭的壓力和責任也相當大，有些人入職不久就撐不住了。日前一名網友在網路上發文，表示自己在台積電工作半年後，幾乎每天都會被上司唸，因此發文詢問大家「究竟該如何調適？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「在GG每天被唸該如何調適」為題發文，原PO透露自己入職台積電半年了，但自從新人的三個月蜜月期過完之後，幾乎每天都會被上司唸。原PO表示每次週會都被嫌週報做得不好、整體簡報沒有水準、做的事情也沒有價值和意義。

原PO提到學長都只給他這些雜事做，不懂究竟該如何在雜事中找到有價值的部分，甚至是可以拿到簡報上特別呈現出來的。由於每天不斷被唸，原PO坦言開始懷疑自己是不是根本不適合這份工作，「請問前輩們，這種狀況該如何精進或是調適？到什麼程度的時候，我應該就要自我止血求去了呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「單純看你不爽又看你菜所以電你，就是那麼簡單，撐不下去就趁早跳槽到薪水更高的地方或是調科」、「沒差，老闆對你沒有意見就好了」、「你可以直接問你學長該怎麼改進，然後你發現他支支吾吾的，你以後就可以不用理他了」、「如果想走就快走，在台積電猶豫不決最虧」。

不少過來人都建議原PO撐下去，「撐下去，等到剩沒多少人的時候，上司就會說你好棒棒了，在台積電比的是誰做的久，不是誰做的好」、「爽啊！待久就贏」、「我待三年給你的建議就是不要臉，在這裡不要臉就無敵了」、「忍耐兩年，建立人脈再換到爽部門」、「臉皮厚一點繼續撐，心理素質要夠」。