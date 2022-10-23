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想轉換跑道該「無縫接軌」？ 他點出問題：不要隨便裸辭

聯合新聞網／ 綜合報導
找工作示意圖。圖片來源／ingimage
找工作示意圖。圖片來源／ingimage

想轉換工作跑道時，應該要「裸辭」還是「無縫接軌」找工作呢？有網友建議不要沒有規劃的裸辭，其他人則紛紛有不同看法。

原PO在Dcard建議轉換工作跑道時不要隨便裸辭，平常可以邊工作邊面試，原因在於「大多數人的裸辭根本是『完全沒有』規劃的」，並指出「待業真的非常恐怖」，面對生活會毫無重心、不知道自己的存在價值、存款不斷消失、無法面對任何一個家人的關心，甚至完全不知道自己是誰。

他表示，通常裸辭原因不外乎工作不如預期、薪水差、人際關係等，並建議待業前要思考以下幾個問題：最多能待業多久？留有幾個月的預備金？辭職後找不到更好的，還要回前公司？若待業考證照，想好要考什麼證照了嗎？如果真的找不到，要換跑道嗎？

不過也有網友表示，先前自己就是裸辭，但完全不後悔，並分享待業時的心理壓力確實非常大，裸辭後才有時間看身心科、做自己想做的事、和家人相處，現在也順利找到比之前待遇好的公司。

有網友認同表示，「真的，不要隨便裸辭，待業的心情很黑暗」、「很多人辭職後真的要花錢、花時間看精神科」、「平常就要思考如何發展更好或找出路，死到臨頭才裸辭通常很慘」、「裸辭沒有錯，問題是沒有先規劃好下一步」、「我每個工作都是無縫接軌，都沒有裸辭」。

也有人認為，「我都裸辭，原因通常只是被壓榨太累了」、「想辭就辭，有規劃的找下一家，別那麼奴還一直被壓榨」、「想那麼多幹嘛，等你離開了就自然會去找出路了」、「當我裸辭那一刻，我感覺到無比輕鬆，終於擺脫老闆」、「有存款又想休息，裸辭還好吧」。

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