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30K爽缺每天「辦公3小時」…南部OL問該反應太閒？網一聽慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位南部OL分享自己薪資雖然才30K，但每天上班辦公時間僅3小時。 示意圖／ingimage
一位南部OL分享自己薪資雖然才30K，但每天上班辦公時間僅3小時。 示意圖／ingimage

這種「爽缺」你敢要嗎？日前一名南部女網友分享工作內容非常輕鬆，騎車上班不用15分鐘，月領30K但「每天辦公時間不到3小時」，讓她自己都覺得像是「薪水小偷」，納悶道「該跟主管反應太閒嗎？」

原PO在Dcard以「真正辦公時間不到3小時」為題發文分享在南部任職行政人員的心得，她透露薪資實拿3萬元，工作地點騎車不用15分鐘，也沒什麼工作壓力。

她分享，每天一上班打開信箱「處理信件10分鐘後就沒事做了，偶爾打打文件1小時後又沒事做了」，會詢問同事需不需要幫忙，但基本上不會有事，所以她每天盯著電腦瀏覽各種網站，讓她覺得「目前完全是個薪水小偷，一日復一日，很無聊」。

她也透露下班可以準時走人，但會看到一堆同事都還在，不知道是在裝忙還是真的忙，所以她一定要多待個十幾分鐘才開始打包，「這樣的狀態已經一年多了，該跟主管反應太閒嗎？」

貼文曝光後，網友們紛紛留言直言羨慕，「怎麼這麼好…」、「有缺人嗎？」、「請問妳是南部哪？也太好了吧…還缺人嗎？」、「最近待業中，希望能吸取樓上遇上這種爽缺的各種好運！CCCCC」。

不過，也有人看了頻搖頭，點出原PO的職場危機，「這代表妳的工作可能替代性很高，而且也沒什麼發展性…（建議）可以在上班時間多充實自己，念英文或是考些專業證照，未來不幸需要換工作的時候也不至於太焦慮」、「沒做什麼事妳知我知、主管知，為何沒把事情讓妳接手？是妳能力不夠還是同事在搞妳？故意架空妳？妳一直這樣下去真的好嗎？對公司的貢獻度？下一波的裁員？」

Dcard 薪資 職場

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