被交辦工作嘆「社畜的命不值錢」遭同事罵白目 她錯愕求開示

不少公司會有line的工作群組，一位剛踏入職場的網友表示近日有同事請她提早準備PPT，她原想同事間不用太拘謹，於是回傳了「社畜的命不值錢」的文字和「我只是坨會呼吸的肉」的貼圖，卻被回說這樣的行為「有點白目」，讓她相當不解，引起網路討論。

網友在《Dcard》發文，提到她們公司有3個Line的工作群組，第一個是全公司所有人都在的，第二個是部門和主管的群組，第三個則是只有職等相當的同事所在的群組。她日前在第三個群組，收到同事提醒她當天開會的提到的PPT要當晚先準備，「不然會被弄到飛起來」，她則回應「可是…不是說下禮拜才要用嗎？」，同事回她「明天主管會問，但如果你沒有做好主管會罵我」。對此，她無奈回覆「喔，好吧～社畜的命不值錢QQ」，並附上一張「我只是坨會呼吸的肉」、「沒問題」貼圖。

同事看到後表示，「我是覺得妳這樣有點白目…」讓原PO相當錯愕，她以為同事間可以不用太嚴肅，私底下去詢問後對方才坦言，當時是很認真在聊公司的事情，但原PO的態度卻顯得很無所謂，事後PO有道歉及表示之後會改進，但仍困惑這樣的行為「真的不太好嗎？求老前輩開示」。

貼文一出，吸引網友紛紛留言「如果是交情不深，且他沒做好我會被連累的同事，在討論正事的時候這樣回我，我的白眼會很認真的翻到後腦勺...」、「他很認真的提醒妳事情，但妳的回覆讓人覺得好像妳不情願+抱怨」、「有些人就比較嚴肅，如果談公事就正經一點吧，除非對方先起頭哈啦一下」、「感覺他回==就是不耐煩，也很不禮貌欸」，此外，也有網友認為，「其實你回好的就可以了」、「你應該慶幸他直接告訴你，而不是放任你白目當有趣成為公司笑話」。