她氣同事「結帳才要求分擔主管餐費」 網一看反酸：妳更愛計較

天下無不散的宴席，面對頻繁接觸的同事要離職，很多人會選擇聚在一起吃飯，聊聊往後的規劃與近況。不過日前有位女上班族抱怨，離職同事約了前主管吃飯，當下聊得很開心，結帳卻突然說「要請前大主管吃飯，其他人平分餐費」，讓她怒稱「根本是把我隨便當分母」。

一名女上班族在PTT發文表示，前同事約4個人一起吃午餐，包含以前的大主管，她和大主管年紀相近，另外兩個男同事年紀小很多，但是是主辦人。當下聊得很開心，不過結帳時，男同事卻突然說「這攤要請前大主管，所以主管不用出，剩下的3人一起平分餐費」。

這讓原PO十分傻眼，認為主辦人很沒禮貌，要請前主管吃飯卻在當下才告知，讓她感覺「被隨便當成分母了」，因為當下直接發火不恰當，所以她默默付了1530元的餐費。

事後離職同事在群組聊起聚餐狀況，原PO就順勢嗆說「黑心仔主揪，找人share不先講的，壞壞！」她認為如果在職場上有不高興，就要適當的表達，結果主辦人就很尷尬，馬上回應「哎呀忘記先預告，是我不好」，並且把部分的餐費退給原PO。

原PO表示「這樣感覺是我氣度小又斤斤計較，我不高興的原因是要合請沒事先講，這樣的方式很不尊重人，搞得吃個中餐，一小時多花了1500元，還要我搭計程車回公司，這樣合理嗎？如果我知道要合請，就會提議找平價的店了，對方又立刻退錢搞得我很尷尬，讓我變成了難相處的人。」最後她問大家「有更好的表達方式嗎？」

對此，有網友建議她「可以微笑告知對方要均分記得提前說，自己花錢是有規劃的，平常盡量不花預期外的錢，這樣可以顯得禮貌又有理財頭腦」。

但也有不少人認為原PO做法不妥，直言「妳有意見表達了，對方也立刻道歉退款，妳又有意見，到底要怎樣？」、「如果要講可以現場講，幹嘛又要付錢又要事後拿出來說？」、「在群組裡講給他壓力大，私下講會比較好一點」、「人家真的是誠意想請離職主管，也把妳當好同事，結果沒想到妳並沒有這個意願。他事前講，難道妳就會願意出這1530嗎？捫心自問吧」、「跟後輩斤斤計較，錢也不是天天付，當交際費就算了」、「人家被噹一句馬上道歉退錢，那個同事的氣度還真的比妳大」。