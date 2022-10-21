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她上班太累想改做「低薪輕鬆職缺」 網建議一工作很適合

聯合新聞網／ 綜合報導
一名剛入職科技業的女網友表示自己上班都在滑手機，也沒有被交辦任何工作，讓她感到無所適從。示意圖／ingimage
一名剛入職科技業的女網友表示自己上班都在滑手機，也沒有被交辦任何工作，讓她感到無所適從。示意圖／ingimage

大多數上班族追求「錢多、事少、離家近」的工作，不過日前有位網友表示，她因為每天加班又低薪，身體快受不了了，想找一份「輕鬆又低薪的工作」，她好奇有什麼工作適合養老？對此，多數人推薦「行政人員」很適合。

一名上班族在Dcard發文表示，她從設計系畢業後，已經在南部擔任企劃2年，薪水為3萬5千元，是排班制的工作，而且工作內容包山包海，平均每天都要加班1-2小時，無加班費也沒有年終、三節獎金，假日還要回訊息，幾乎一週7天都在工作。

因此她身心瀕臨崩潰，直言「我現在只想找一份輕鬆、無壓力的工作，我的物慾也很低，只想要佛系過日子，就算薪水低也沒關係」。原PO點名了5種工作，認為符合她的期待「清潔工、外送員、櫃檯行政、瑜伽老師、保母」，最後她求助「認真問在南部有什麼輕鬆穩定、壓力小的職缺？就算薪水不高也可以，我不想要每天哭著上班」。

對此，有人直言「妳舉例的這些工作都不輕鬆，可以考慮從事公部門的約聘行政、文書人員，雖然薪水不高，但沒責任制」、「社區秘書也很輕鬆，我之前到一個很涼的社區，工作上手之後，玩手機玩到很無聊」、「可以當秘書啊，月薪大概3萬多，準時上下班」、「診所櫃檯也不錯」。

上班族 薪水 Dcard

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