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實際上班僅3小時還可領3萬⋯他自爆「薪水小偷」日常 網：好羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己的「薪水小偷」工作日常，引來許多人羨慕。 示意圖／ingimage
一名網友分享自己的「薪水小偷」工作日常，引來許多人羨慕。 示意圖／ingimage

許多人都希望自己的工作錢多、事少、離家近。有網友分享，自己目前擔任的行政人員工作，一個月薪水大約3萬元，工作地點離家不到15分鐘，表定上班8小時但實際的工作量卻「根本不到3小時」，根本沒有任何工作壓力，下班還可以準時走人，讓許多網友紛紛留言「想去」。

一名網友在Dcard工作版上分享，自己目前在南部當行政人員，薪水扣完勞健保約3萬，工作地點騎車不用15分鐘，且沒什麼工作壓力。原PO補充，他表定上班8小時，一上班打開信箱處理信件10分鐘後就沒事做了，偶爾打打文件1小時後又沒事做了，會詢問同事需不需要幫忙 但基本上不會有事。

原PO表示自己每天盯著電腦，從今周刊、遠見雜誌、商業週刊、經理人、天下雜誌、風傳媒，一路看到Bella、Vogue、marie claire、elle、妞新聞、柯夢、波波黛莉，連易遊網、雄獅旅遊、kkday、klook都看一輪了，因此他也請網友推薦「還可以瀏覽什麼」或「還可以做哪些其他有意義的事」。

除此之外，原PO也說自己下班準時走人，但看到一堆同事都還在，不知道是在裝忙還是真的忙，一定要多待個十幾分鐘才開始打包。他強調，這樣的狀態已經一年多了，他好奇該不該「跟主管反應太閒」，目前自己完全是個薪水小偷。

許多網友看到這樣的工作狀況後，紛紛留言表示「怎麼這麼好」、「想去」、「想知道在哪」、「好羨慕」，但也有網友真心建議，表示「這代表你的工作可能替代性很高，而且也沒什麼發展性，可以在上班時間多充實自己，念英文或是考些專業證照，未來不幸需要換工作的時候也不至於太焦慮」。

薪水 Dcard

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