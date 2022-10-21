上班族怨「試用期沒通過又不給資遣費」 網勸：採取1手段較實在

通常雇主在錄取新人時，雙方會協議好試用期，讓員工上手一陣子，等到試用期快到時，再評估職員是否能勝任工作。不過日前有位在科技業的員工怒稱「主管說我試用期沒過，還不給我資遣費」，因此上網想尋求資深前輩建議，不過許多人勸他「趕緊面試（新工作）比較重要，工作不到3個月的話，資遣費沒多少」。

一名網友在Dcard發文表示，主管日前告訴他「你的試用期沒通過，而且公司沒有在給資遣費的，如果讓公司開除的話會影響未來求職，不如自己請辭比較好」，不只如此，公司主管還會在開會時不停罵原PO，看似要讓他知難而退。

對此，原PO疑惑「被公司開除真的會影響未來求職嗎？還是公司故意不給資遣費，才這樣說的呢？」

文章曝光後，有網友表示「被資遣也不會影響未來求職，因為新公司會打到前公司照會，能知道你是不是被開除的」、「我覺得你就每天準時下班，回家好好準備面試，等錄取別間就可以跳槽了」、「不到3個月的資遣費沒多少，趕快去面試下一間才是真的」、「我見過的新人超過百人，還沒遇到試用期過不了的人，錄取你的主管跟人資應該被罵爆了」。

還有專業網友表示，「如果你工作已經滿3個月，公司要提前10天預告要資遣你，你會擁有2天的謀職假，而且這個假期是全薪，此外還要記得跟公司要非自願離職證明，就可以申請失業補助」。

根據「勞動部-試用期之約定」指出，就算是試用期間，雇主以「勞工不適任」為理由資遣時，也要支付資遣費。