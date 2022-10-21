特休8天換現金有30k 職場老鳥猶豫：該休掉嗎？

勞基法規定入職半年後，公司會給予員工特休，而且隨著年資增加，還能獲得更多的特休天數，有些公司也會讓員工將休假換現金。日前就有位女作業員指出，她的8天特休假換算成現金有3萬多元，因此猶豫「該休假還是換成現金好？」

一名女作業員在Dcard分享，她跟男友聊天時，提到自己特休還有8天，可以轉成現金有3萬多元，但覺得換成現金有點少，被男友說「吃米不知米價，3萬元已經是上班族的月薪」。

原PO指出，其他同事都會把特休休完，不會換成現金，但是她認為「一天4000元的假，我還真的休不下去」，她表示「從進公司以後，我就沒有休國定假日，而是選擇報加班，過年就輪休，因為2天的加班費加上紅包大概能多1萬元」。文末，她好奇大家「會想要把特休換成現金，還是選擇休假？」

對此，有人選擇放假，直言「放假的休閒感是錢買不來的」、「我特休一定會休完，畢竟我想要多陪小孩」、「我覺得看妳一天工作有多少錢吧，像我薪水不高，就會拿去放假」、「如果一天沒有值多少錢，我就選擇放假」、「休假比較划算，除非休不掉才換錢」、「以前會選擇換錢，工作幾年後發現休息比錢重要多了」。

也有人認為換成現金比較值得，指出「我是都會留下來換錢，已經把它當作是年薪的一部分了，因為公司有有薪事假10幾天，還有彈性休假7天，而且算特休換錢時，會把分紅包進來年薪/12，再除22天 所以一天算起來就超過10000塊，實在休不下去」、「我會換成錢，每天的事都不少，休1天要忙2天，如果把休假換成錢的話，連假出去玩的時候都可以幫自己吃、住宿升級」。