他拚國考「落榜13年」！內行改推1職位 錄取率高、假又多

不少人都曾有過苦讀拚國考的經驗，不過有網友就感嘆，自己的朋友一考就是13年，把最有生產力及活力的青春年華全耗在讀書上，令人看了相當心疼。文章一出，引起熱烈討論，有人就建議可以考「監所管理員」，不僅名額多、放假也多。

一名網友在PTT發文，他表示自己的朋友國立大學商科畢業後僅做過2、3年的行政職，由於認為私人企業很壓榨，也沒有保障，因此下定決心考國考。對此，原po也認為，對於文組生來說，「確實吃公家飯算是穩當而且薪資相對不錯」。

好友起初目標考警察，一、兩年後突然轉考消防，但過了一陣子又說要考普考。他透露，朋友平時不是待在房裡，就是去圖書館讀書，但不曉得是否考試之神不站在他那邊，一轉眼13年過去，期間只有做過店員的兼職工作，多數時間都在念書，「平時怕被鄰居看到也不太敢出門」。

讓原po感嘆，「一個年輕、有生產力的人，青春就這樣消磨在書堆裡，想來也是很浪費的事情。據說考五年以上的人不在少數，但十幾年還真的有點想不開阿」。

文章曝光，網友們看完紛紛表示，「警察算是公家相較好考的了，都考不到建議放棄公職」、「這時代奉勸真的不要再考了，浪費時間」、「人生能有幾個13年」、「全職或專職考生應該限在兩年以內。之後就找份正職工作轉為兼職考生，才比較好。有了全職時期打下的基礎，即使轉為兼職考生應該也有機會可以考上」。

不過也有人認為，「教師甄試大多都是考五、六年以上才考上，所以其實還好」、「我之前聽過考十年考上的，當場大哭出來」、「我朋友學士後西醫，也考了十幾年」、「就讓他去啊，過好自己的生活就好」。

總結網友們的建議，發現不少人都推薦穩定開缺的「監所管理員」。「考監所管理員啊，科目好像差不多，缺額比較多」、「監所管理員流動率高，缺額才會相對多，如果能忍受監所相對其他封閉許多的環境是可以去試試」、「你可以給他建議去監所，監所錄取率超高」。

據了解，監所管理員屬於法務部矯正署，需透過司法特考進入，工作為輪班制，月休約可達17天，薪水上看五萬，不過由於需要面對收容人，因此在體格上有嚴格標準。