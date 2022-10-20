他抱怨公司新人直呼自己名字「很沒禮貌」 網友群轟：幼稚

一名網友在Dcard工作版發文，表示自己在部門已經是經理職半年，而有位新人來四個半月，這陣子跟該同事開始接觸時，發現該位同事都「直呼自己的名字」讓他相當傻眼。

原PO表示，公司內都是叫英文名字，但不是外商公司，所以原PO並不知道為什麼這位新人會這樣稱呼自己，起初都忍著不說，也不想跟該同事主管講，想看該同事自己會不會有「自知之明」。

原PO接著說，自己後來心血來潮，在昨天開會時，原PO就在大家面前請該同事「以後（名字）後面要加經理」，或是稱呼我經理就可以，並告誡「不要那麼沒分寸」。

後來原PO進公司後，聽到同事在議論昨天開會的事，有聽到該同事在剛進來時有詢問前輩該如何稱呼原PO，有人跟該同事說「在這邊不用叫職稱」，直呼名字即可，所以才直接直呼原PO名字。原PO聽完後仍氣得表示「這是理由嗎？」、「聽完只覺得wow，現在新人進來都那麼沒分寸嗎？」文末還勸各位新鮮人要「對有職稱頭銜的前輩有禮貌」。

不過許多網友不同意原PO觀點，留言表示「覺得你比較可憐。都當經理了還跟新人這樣計較，然後還看人笑話，很幼稚」、「前面說在公司都是叫英文名字，後面又說不能叫名字只能叫頭銜？讓人尊重的從來不是你的頭銜，而是你的能力跟氣度」、「這樣就沒禮貌？別人跟他說可以直接叫名字，那他認為這樣叫沒問題不是正常的嗎」、「他要是沒禮貌根本不會還特地問別人要怎麼叫你，當主管還這樣小鼻子小眼睛，可憐」。