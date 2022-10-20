快訊

萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

批赴日補打疫苗方案緩不濟急 周玉蔻：高端應出錢免費PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名能力極強的工程師鬧離職，開出唯一接受慰留條件即要公司的大股東兼經理職的員工走人。老闆最終化解公司危機，同時又拓展了公司的新財源，讓網友大感佩服。圖片來源：Ingimage
一名能力極強的工程師鬧離職，開出唯一接受慰留條件即要公司的大股東兼經理職的員工走人。老闆最終化解公司危機，同時又拓展了公司的新財源，讓網友大感佩服。圖片來源：Ingimage

一名網友在「純靠北工程師」網站中PO出公司內部奇聞。表示一名能同時扛下多個項目的工程師近日在公司鬧離職，任憑老闆開出什麼條件都沒用，僅接受「開除公司經理」才願留人這一條件；老闆思考後的處理方式，讓網友淚喊：「這樣的老闆可以跟隨！」

原PO敘述該名工程師能力超強，是公司唯一一位能同時兼顧前端、後端、雲端，及手機(Mobile)端的全端級工程師。除了能力強之外，該名工程師相當配合加班，在功勞和苦勞全包的狀態下，一直受到老闆的欣賞。

在該名工程師喊出離職後，老闆陸續以加薪60%、加班費直接雙倍支付的方式強力慰留，但最強工程師最後僅要求老闆能將公司的經理開除，並強調維持原薪資、加班費「報不報都無所謂」。該名被點名的經理，原PO表示他是與老闆在草創時期的打拚夥伴，並且是公司的大股東，但能力和個性都「差到你難以想像」。

原PO最後對老闆如何解這人事難題大感佩服。他表示老闆最後選擇另開一家公司，然後請原PO當新公司的老闆，並把這位最強工程師換到這間新公司；由於加薪60%及加班費雙倍支付的條件話已說出，便仍照這樣開出的慰留條件給薪。至於被點名的經理也拿到一間新的公司，開始拓展新業務。

原PO對於老闆的解法大有心得，認為老闆是不可能捨棄草創時期一起努力過又同時擁有大量股份的員工的。對於老闆不想留人的員工，其實說白了就是「你能幫公司賺的錢太少了」、「只要你真的是夠強夠有價值的員工，老闆還是會想辦法留住你」。

網友看完這篇工程師的人事故事後紛紛表示，老闆實在太聰明，「佩服這個老闆的智慧」、「這老闆值得跟」，懂得做人「皆大歡喜」，同時又為自己開拓財源，將原本公司的危機化為轉機和商機。有網友表示，老闆這樣做其實「要留的是那個經理，不是員工」，也有人認為可能老闆「開新分公司是本來就有的計畫，正在苦惱沒有強者願意接草創，結果這個要鬧離職的剛好給他調過去。

有網友表示，「也看過類似的操作，但沒到成立新公司，而是將公司部門拆分」，「因為不方便把員工直接升官到原有主管的頭上」。也有人認為，該名最強工程師不視利益也要經理走人，「感覺他還是太年輕」，「不用把情感帶到工作，不可能每個人你都喜歡、都要當朋友，拿多少錢才是重點」，認為這個案例不是老闆聰明，而是這位超強員工不懂談判的技巧。

工程師 離職 股東

延伸閱讀

科技業主管崩潰問「中年辭職好嗎？」 網勸：身心狀況要顧

非本科系如何進科技業工作？ 工程師前輩給2建議

新鮮人請假被老闆「已讀不回」超崩潰 老鳥吐嘈：內心戲太多

堅持朝九晚五中兩天遠距上班 唐鳳政委生活曝光

相關新聞

最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

一名網友在「純靠北工程師」網站中PO出公司內部奇聞。表示一名能同時扛下多個項目的工程師近日在公司鬧離職，任憑老闆開出什麼條件都沒用，僅接受「開除公司經理」才願留人這一條件；老闆思考後的處理方式，讓網友淚喊：「這樣的老闆可以跟隨！」

適合做一輩子的工作？過來人曝「這點」最重要：錢再多待不下去

薪水多、事情少、離家近，是不少人選擇工作的大方向，但其中又需要考慮到福利還有環境的部分。有一名28歲的網友表示出社會5年多，現職是第三份工作，好奇有什麼工作是適合做一輩子的，引起網友熱議，最多人表示關鍵不是薪水，而是「同事」。

科技業主管崩潰問「中年辭職好嗎？」 網勸：身心狀況要顧

中年辭職容易讓人猶豫，一方面是無法像新人一樣嘗試各領域工作，一方面則是擔心損失累積已久的年資，但沒有什麼比身體健康更為重要。日前有位科技業主管發文表示，他在公司工作已10年，期間因為龐大壓力病倒，好不容易恢復，但現在又被拔除主管職，猶豫是否該「裸辭」。

非本科系如何進科技業工作？ 工程師前輩給2建議

科技業起薪高，讓不少年輕人趨之若鶩，日前就有位唸商學院的碩士生表示「想跳槽去科技業上班，該怎麼起步呢？」有些從事工程師的網友，建議她擔任「科技業業務」或是「跨考重讀資工碩」。

漁業署找你！起薪可達54K招考勞動檢查員等13人

農委會漁業署為辦理「漁業與人權行動計畫」提升漁船勞動檢查量能，確保外籍船員人權的相關規範得以落實與改善，及辦理港口卸魚檢...

新鮮人請假被老闆「已讀不回」超崩潰 老鳥吐嘈：內心戲太多

新人剛進入職場，很多眉角要注意，但有時可能是自己過多聯想，造成同事或主管的困擾，日前一名上班族發文表示，她傳訊息跟老闆請假，沒想到對方已讀不回，讓她十分在意「是不是自己做錯事」，但網友看完直言「妳想太多了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。