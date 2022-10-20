最強工程師喊離職一條件迫經理走人 老闆神解決 網：值得跟隨

一名網友在「純靠北工程師」網站中PO出公司內部奇聞。表示一名能同時扛下多個項目的工程師近日在公司鬧離職，任憑老闆開出什麼條件都沒用，僅接受「開除公司經理」才願留人這一條件；老闆思考後的處理方式，讓網友淚喊：「這樣的老闆可以跟隨！」

原PO敘述該名工程師能力超強，是公司唯一一位能同時兼顧前端、後端、雲端，及手機(Mobile)端的全端級工程師。除了能力強之外，該名工程師相當配合加班，在功勞和苦勞全包的狀態下，一直受到老闆的欣賞。

在該名工程師喊出離職後，老闆陸續以加薪60%、加班費直接雙倍支付的方式強力慰留，但最強工程師最後僅要求老闆能將公司的經理開除，並強調維持原薪資、加班費「報不報都無所謂」。該名被點名的經理，原PO表示他是與老闆在草創時期的打拚夥伴，並且是公司的大股東，但能力和個性都「差到你難以想像」。

原PO最後對老闆如何解這人事難題大感佩服。他表示老闆最後選擇另開一家公司，然後請原PO當新公司的老闆，並把這位最強工程師換到這間新公司；由於加薪60%及加班費雙倍支付的條件話已說出，便仍照這樣開出的慰留條件給薪。至於被點名的經理也拿到一間新的公司，開始拓展新業務。

原PO對於老闆的解法大有心得，認為老闆是不可能捨棄草創時期一起努力過又同時擁有大量股份的員工的。對於老闆不想留人的員工，其實說白了就是「你能幫公司賺的錢太少了」、「只要你真的是夠強夠有價值的員工，老闆還是會想辦法留住你」。

網友看完這篇工程師的人事故事後紛紛表示，老闆實在太聰明，「佩服這個老闆的智慧」、「這老闆值得跟」，懂得做人「皆大歡喜」，同時又為自己開拓財源，將原本公司的危機化為轉機和商機。有網友表示，老闆這樣做其實「要留的是那個經理，不是員工」，也有人認為可能老闆「開新分公司是本來就有的計畫，正在苦惱沒有強者願意接草創，結果這個要鬧離職的剛好給他調過去。

有網友表示，「也看過類似的操作，但沒到成立新公司，而是將公司部門拆分」，「因為不方便把員工直接升官到原有主管的頭上」。也有人認為，該名最強工程師不視利益也要經理走人，「感覺他還是太年輕」，「不用把情感帶到工作，不可能每個人你都喜歡、都要當朋友，拿多少錢才是重點」，認為這個案例不是老闆聰明，而是這位超強員工不懂談判的技巧。