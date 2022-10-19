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科技業主管崩潰問「中年辭職好嗎？」 網勸：身心狀況要顧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名科技業主管表示，自己在龐大的業務壓力中罹患了憂鬱症，目前又被調到不熟悉的部門，擔心症狀復發，猶豫是否該離職。示意圖／ingimage
一名科技業主管表示，自己在龐大的業務壓力中罹患了憂鬱症，目前又被調到不熟悉的部門，擔心症狀復發，猶豫是否該離職。示意圖／ingimage

中年辭職容易讓人猶豫，一方面是無法像新人一樣嘗試各領域工作，一方面則是擔心損失累積已久的年資，但沒有什麼比身體健康更為重要。日前有位科技業主管發文表示，他在公司工作已10年，期間因為龐大壓力病倒，好不容易恢復，但現在又被拔除主管職，猶豫是否該「裸辭」。

一名科技業主管在PTT發文表示，他今年剛滿40歲，在目前的公司任職已經10年了，因為以往有不錯的成績、溝通協調能力，因此在這5年間從工程師職位，一路升上課長，但在去年要接任副理時，因為龐大的業務壓力病倒了，留職停薪一年，靠著吃藥、運動、休息才從憂鬱症走出來。

今年復職狀況不錯，工作各方面都恢復到以往的水準，但是今年老闆換了人，他被撤掉主管職位，又被調到不重要的單位，接著下半年公司改組，他又從外業單位，被調到研發工作，不過這不是他擅長的領域，讓他心生俱疲，想要裸辭，擔心憂鬱症再度復發。

原PO指出，「朋友跟女友都勸我不要裸辭，等到找到新工作再辭職，但我已經身心狀況差到連一個字都寫不出來，整個人變得沒自信、氣場很弱，想要直接辭職，除了被套牢在股票的錢以外，我還有緊急預備金可以撐半年，但猶豫40歲還能找到好工作嗎？」

對此，許多人勸他離職，指出「我是你女友的話，會希望你裸辭，沒有什麼比身體更重要的了」、「不用跟別人比，跟自己比就好」、「有自信一點，不要想那麼多，做當下覺得對自己最好的選擇就好」、「想想當初能一路升職，必定有你的價值存在，大不了回歸工程師本職，試著在外面投履歷看看」、「真心覺得你要休假或辭職」、「如果真的身心症都很嚴重的話，再下去也只是會更痛苦」、「過來人建議，勞基法有保障工作權不能隨意調職，若是因調職導致身心疾病，可以申請復職，若公司不肯可以開勞資協調會，你可以要求非志願離職資遣，拿失業給付」。

科技業 離職

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