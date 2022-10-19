非本科系如何進科技業工作？ 工程師前輩給2建議
科技業起薪高，讓不少年輕人趨之若鶩，日前就有位唸商學院的碩士生表示「想跳槽去科技業上班，該怎麼起步呢？」有些從事工程師的網友，建議她擔任「科技業業務」或是「跨考重讀資工碩」。
一名女網友在Dcard以「非本科怎麼跨進科技業」為題，指出她就讀理工大學的商學院碩士，最近想跳槽到科技業上班，但不知道該從何下手，想尋求網友的意見。
對此，網友給不少建議「現實考量是只學一陣子的話，沒辦法跟大學加上碩士的六年理工本科生比，所以妳可以在科技業當業務」、「除了研發類，一定有商科可以應徵的職位，妳就看妳還有什麼不會，往那部分加強就對了」、「跨考重讀資工碩士是唯一解」、「想當工程師就要補理工學歷」、「妳這個目標其實有點太籠統了，要想清楚到底要去做什麼職位，妳才知道要怎麼轉職」、「科技業工程師很看學歷，非理工畢業，就算自學也很難進去」。
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