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新鮮人請假被老闆「已讀不回」超崩潰 老鳥吐嘈：內心戲太多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友傳訊息跟老闆請病假，被已讀不回上網求助，許多人認為她「想太多」。示意圖／ingimage
一名女網友傳訊息跟老闆請病假，被已讀不回上網求助，許多人認為她「想太多」。示意圖／ingimage

新人剛進入職場，很多眉角要注意，但有時可能是自己過多聯想，造成同事或主管的困擾，日前一名上班族發文表示，她傳訊息跟老闆請假，沒想到對方已讀不回，讓她十分在意「是不是自己做錯事」，但網友看完直言「妳想太多了」。

一名網友在Dcard發文表示，她18日身體不舒服，所以照著公司規定傳LINE告知老闆要請病假，她在9點上班前一小時就傳訊息，內容為「老闆您好，我今日因為感冒請病假，稍晚會看醫生，工作內容明天會盡快補齊，感謝老闆」。

她認為這些訊息內容沒問題，但過了許久老闆卻「已讀不回」，讓原PO非常緊張，她回想起之前請生理假跟事假，老闆都至少會回「好」，但這次卻沒有回訊息。

原PO透露「我本以為是不是老闆根本沒仔細看訊息，不知道我要請假，但我的職務代理人有來關心我，說老闆有告知請假消息」，讓她十分驚慌，指出「我才剛進入職場一年多，是太早傳訊息給老闆，還是請病假會讓上司不開心？」

對此，許多職場老鳥吐嘈「妳內心戲太多了，根本沒怎樣」、「我覺得有兩種情況，第一是老闆太忙沒回到，第二是妳請假的頻率和次數已達老闆的上限」、「妳太玻璃心」、「我覺得老闆太忙，看到就忘記要回而已」、「覺得太忙忘記回＋1」、「已讀不回就是收到的意思，表示有看過就好啊」。

新人 上班族

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