少子化讓工作變好找？ 網友點破事實：好工作一樣要搶

台灣少子化嚴重，連帶衝擊各產業，日前就有網友發問「在少子化的趨勢下，工作會不會越來越好找？」他指出，以前有30幾萬的大學畢業新鮮人搶工作，現在掉到剩20幾萬的新鮮人，這樣的趨勢之下，會不會變成公司大缺工？對此，網友點破事實「高階工作一樣難找」。

一名網友在PTT發文表示，台灣整體的出生人口下降，少子化已成為趨勢，在這種情況下，工作會不會越來越好找？他回顧，以前有30幾萬的社會新鮮人搶工作，現在只剩下20萬的新鮮人要填補職缺，之後還會越來越少年輕人，因此他好奇「是不是很多工作都會大缺工，所以工作機會變得很好找？以前資方還會謹慎挑人，現在是否會降低標準，只要不要太誇張就錄用？」

對此，網友點破事實「中低階工作比較好找，但高階工作一樣難找」，有人認為「政府會先引進外籍移工補充人力」、「一直都很好找啊，餐飲業非常缺人，好工作競爭變小，但還是要爭，就像少子化考頂大競爭者變少，還是要爭取，難道報名就能上嗎？想這有的沒的還不如提升自己能力」、「競爭者少了也不等於不需要競爭」、「好工作難找，爛工作好找」、「高階的工作反而更難搶吧，對手是來自全球的優秀人士，但民生相關的工作倒是變得比較好找」、「真正的好工作競爭者都是前面那批人，後面再多人都沒差」。