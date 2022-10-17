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旅館業缺工許銘春稱「供大於需」 挨批不懂第一線痛苦
邊境解封迎接國際觀光客，旅宿業卻面臨缺工問題，勞動部長許銘春昨稱觀光產業勞工「供大於需」，旅宿業者批評，目前房務人員至少有三成以上缺口，即使開出三萬五千元的月薪還是招不到人，部長說法「不接地氣」，完全不瞭解第一線業者的痛苦。
中華民國旅館公會全國聯合會理事長洪崇元說，旅宿業勞工根本不可能「供過於求」，現在多數台灣人不願意做鋪床、掃廁所等房務員的工作，就算辦再多場次的專案媒合服務也沒用，因為不願意做的人就是不願意做，日本早就引進印尼等外籍勞工從事旅館業，跟全世界搶人，台灣旅宿業者七、八年前也曾建請勞動部研議開放，但勞動部堅持不肯。
對於許銘春說缺工是因為「薪資條件不對等」、「工作職務內容不明確」，洪崇元表示，根本不是這兩個問題，有業者已經提高薪資，還降低每日清掃房間數量，但還是沒人應徵，如果持續缺工下去，擔心將影響國家觀光發展。
台灣ＤＯＭＯ集團董事長李奇嶽表示，「供大於需」的說法非常不接地氣，沒有瞭解第一線業者的痛苦跟實際狀況，先前雙十節連假，有台北市五星級飯店找不到房務員清掃房間，為了找短期員工幫忙，時薪都喊到三百五十元了還是沒什麼人應徵，有些旅館也開出三萬五千元的月薪，依然缺工。
李奇嶽表示，目前台灣旅宿業房務員大約還有三成的人力缺口，狀況確實很嚴峻，每家旅館都在喊缺人，根本不是「供大於需」，而是行業屬性問題，多數年輕人不願擔任房務員，又不能引進外籍勞工，即使勞動部舉辦專案媒合服務也無法解決。
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