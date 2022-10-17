已離職數月！前同事塞1理由頻求救 她傻眼：還要我教新人教到會

員工提離職後，公司通常都會要求離職員工完成交接工作，但日前一名女網友就抱怨，明明自己都已經離職數月了，前同事卻仍頻頻傳訊求救，讓她傻眼直呼「已經被凹了很多次」。

近日一名網友在Dcard發文抱怨，她表示自己已經離職數月，但卻一直收到前同事傳訊求救，「對方以『報表是我做的』為由，要我教會接手的新人，無酬」，且離職數月的她早就忘得差不多了，加上對方態度實在沒動力讓她回想報表製作的細節。

況且她記得前陣子也有看到前公司開高價徵人製作報表，如今前同事卻還一直求助於她，實在讓她納悶不已，直呼「從提出離職到現在被凹了很多次，還以為年輕世代的老闆會比較客氣一點」。

貼文曝光後，許多人就留言表示「都是前公司了，誰管他懂不懂」、「妳都已經忘記了幹嘛還煩惱這個，直接說忘記啊～沒錢還燒腦傻了才做」、「不會自己學喔？也可以撈以前的資料自己弄啊⋯還真好意思要前同事教」、「直接開價給他，不然叫他滾」。