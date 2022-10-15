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打工4小時離職！女貼「勞基法」老闆崩潰給薪 網兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友打工4小時候覺得不合適，離職後也搬出勞基法要老闆給薪水，此舉引起兩派網友論戰。示意圖／ingimage
女網友打工4小時候覺得不合適，離職後也搬出勞基法要老闆給薪水，此舉引起兩派網友論戰。示意圖／ingimage

通常工作會有一段試用期，讓雇主來判斷員工適不適合這份工作。不過有一名網友表示，到職4小時後覺得不適合辭職，雇主卻稱要做滿7天才給薪，她搬出勞基法順利拿到薪水，引起兩派論戰。

一名女網友在臉書「爆廢公社」發文說，最近去工作，到職後4小時發現自己不適合當下就說要離職，隔天詢問雇主4小時是否有算薪水，結果雇主表示要她做滿7天才會給薪，「無論覺得合不合適或是有無續用都會支付薪水」。

但女網友覺得不合理，在私訊中貼出勞基法規定給雇主看，這時雇主態度也軟化，表示工作4個小時20分薪水會給，時薪照當初170元來計算，並請原po傳匯款帳號，會在支付薪水日匯款給她。

不過此文一出網友引起兩派論戰，有網友砲轟原po，「妳是不是常常換老闆」、「遇到妳，雇主真可憐」、「我對於做沒一天就覺得不適合的，真的覺得還是適合在家睡覺就好」、「很多都這樣騙薪水的」、「妳適合自己開店，真的！」。

但也有人挺她，「很不可思議，竟然很多人覺得做白工是合理的？本來就是有做就要付薪水了，不然每個雇主都用這招拐人家做白工，不就都不用付薪水？」、「慣老闆踢到鐵板，開心」、「勞基法規定一天就要給薪，把勞基法搬出來就對了，勞工的權益要自己守住」。

面對謾罵聲，原po也更新貼文解釋，我上晚班的時候只有一個人，看店4小時，剩下一個小時打掃整個大廚房，有煎台、烤爐、一堆大鍋子、刷火爐、刷電鍋、刷地板、清洗所有外場的餐盤、倒廚餘、倒垃圾、刷地、刷水槽、刷冰箱、刷冷凍庫，「時薪只有170，你們嘴說草莓族的要不要來做？」。

勞動基準法第22條第2項工資應全額給付的規定，大致規範，勞工於報到上班的第一天開始，即有提供勞務的事實，雇主自然也有給付工資的義務，不因有無約定試用期而有差別，但法令另有規定或勞雇雙方另外約定者，不在此限。

打工 薪水

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