血汗物流司機 控公司兩賤招苛扣近百萬加班費

某貨運集團員工今赴勞動部陳情，指某貨運物流業者常用「經常性薪資未納計算」、「虛假休息時間」兩大賤招苛扣司機加班費，且這是貨運物流業的普遍違法亂象，勞團因此要求勞動部加強勞檢。

曾在桃園、新竹、雲林各地服務的貨運司機許志嘉拿出行車紀錄指出，他一天工時常超過12小時，運送到客戶端後，還必須自己動手開堆高機、接配管線，負擔這些繁重又具專業性。許志嘉描述，他常凌晨就出發，回到家已經超過晚餐時間，工時超過12小時至20小時是家常便飯，去年他因罹癌就醫不得不離職，計算後才發現公司長期苛扣加班費。

許志嘉說，他服務6年以來，看到集團以「經常性薪資未納入計算」、「虛假休息時間」等賤招苛扣加班費，6年多下來，初估加班費被苛扣了將近100萬元，而不只是他所任職的公司才有的亂象，更是貨運業常見的違法樣態。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉泓表示，許志嘉主要工作內容是幫客戶運送高壓氣體給許多醫院，這些司機可說是為了抗疫醫療奉獻的無名尖兵，但某貨運集團在計算加班費時，僅以勞保最高級距4萬5800計算，且司機薪資包含不競業獎金、安全駕駛獎金、久任獎金等經常性給予，加計後計算加班費的基礎應超過5萬元，公司卻偷偷吃掉中間的加班費差額。

此外，吳嘉泓說，該貨運集團聲稱規定司機每日須自行安排2.5小時的休息時間，因此每日扣除2.5小時的加班費，但事實上，司機將氣體送到客戶端，手邊還有事情得繼續忙，整天下來往往沒有休息時間。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會代表林映辰強調，這兩大賤招在貨運產業是常態，公司不願依法給付加班費，已讓全台大量貨運司機權益受損，公司不給加班費的情況下，更肆無忌憚增加司機工時，疲勞駕駛除除帶給司機家庭不幸，更可能造成其他用路人危險，呼籲勞動部應加強勞檢。