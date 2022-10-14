中年男老是「做一年就辭」換工作數十次 就醫才知自己有ADHD

在外工作時，偶爾難免會碰到無法融入的職場環境，產生轉換工作的念頭。而若是同樣的狀況不斷發生，比起怪罪自己毅力不足，更可能需要找尋專家諮商來檢討原因。近來在日本，就有遇到類似困擾的案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名貞雄的45歲男性，過去曾經當過手機銷售員、以及在餐廳、食品業等等地方上班。然而除了最一開始在家電行販賣手機做了兩年半以外，其他的工作幾乎最多只能撐住一年，就會忍不住辭去工作，轉往下一個職場。

貞雄表示，自己有時容易因為一些事情，而對職場同事起了懷疑心態，最後就在人際關係變差之前決定辭職。有時遇上一些工作上的困擾，想找上司或前輩商談，也經常抓不到痛點。隨著一次次的離職，在數十個職場不停徘徊的他，對自己也越來越沒有信心。

後來，貞雄因為心理問題求助於醫療單位，才知道像這樣無法在同一處長時間久待的狀況，其實是ADHD（注意力不足過動症）的一種。這類人不擅長多工處理及時間管理，因此容易在工作時出差錯。而貞雄「不想打壞人際關係所以先辭職」的行為，更是由過去的傷痛經驗所演化出來的心態。

醫學博士朝田隆指出，類似像這樣的狀況，並不適合將原因歸咎給「毅力不足」。相反的，病患最好保持別太過嚴以律己的意識，時常告訴自己「本來有些事就不容易辦到」，讓事情有做到一定程度即可，沒必要要求完美才行。貞雄再接受治療後，近來也靠著心態調整，找尋自己擅長的事情做，慢慢找回了正向的心態。