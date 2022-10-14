行銷業做到老仍領低薪？ 職場老鳥駁：早就超過平均薪資

各行各業都有辛苦之處，薪資天花板也不盡相同，日前有位上班族看了網路分享「行銷業的現況」，發現行銷職就算做到30歲，收入也不到薪資的平均值，因此疑惑「這產業是不是不能久待？」同為行銷業的網友曝「認識的學長姐其實超過平均薪資非常多」。

一名女網友以「行銷業的薪水真的那麼低嗎？」為題，指出她今年剛從大學畢業，找到了喜愛的日商行銷業工作，但發現網路文章評論「行銷業薪資低於平均收入，而且隨著年紀增長到30歲，薪資也沒有明顯成長」，讓原PO擔憂「感覺這個產業不是能久待的地方，我是不是要趕快換行業？還是網路文章只是少數案例？」

對此，有行銷專業領域的網友回應「沒有那麼誇張，雖然不像科技業可以達到年薪幾百萬，但也是有不錯的薪資，能夠犒賞自己的」、「我身邊很多行銷都未滿30歲，薪資就超過平均值，我自己也超過了」、「有專業能力加上行銷的話，薪水明明就可以很高，我聽到的行銷薪水都不錯」、「認識的學長姐做行銷的工作，薪水都超過平均很多」。