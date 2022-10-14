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朋友變同事超雷讓她抱怨「怎麼辦？」 過來人給1中肯建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨朋友變成同事後，對方誇張的出包行徑，讓她十分苦惱。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨朋友變成同事後，對方誇張的出包行徑，讓她十分苦惱。示意圖／ingimage

不論是多麼要好的朋友，若一起在同個職場共事，難免會有摩擦與爭執，日前就有一名上班族大吐苦水，她指出自己先前推薦了一位朋友入職，沒想到對方頻頻出包，共有5項雷點讓她苦惱「同事超難帶領，要怎麼治？」多位過來人給建議「別跟朋友變同事」。

一名女網友在Dcard發文表示，起初她的朋友誇耀自己能夠獨立作業，對工作態度又非常認真，讓原PO以爲對方很厲害，恰巧公司開設了職缺，因此推薦這位朋友入職。

沒想到入職後，發現這位同事有5個雷點，讓原PO不堪其擾，第1個問題是「藉口超級多」，朋友剛入職時，很怕被主管罵，所以只要對她提出問題，就會有一堆理由來搪塞。

第2個問題則是「又懶惰又喜歡偷吃步」，每次都不照公司固定的流程走，早上才剛教完她步驟，下午就自己亂操作，第3點則是「自我標準很低」，每次做完的工作成品都很拙劣，讓原PO氣得直呼「明明帶的時候都會，自己獨立作業就做得超爛，而且一定要我叮嚀，才會慢慢改正，一次做完很難嗎？」

第4點是「喜歡說一套做一套」，原PO表示「以前指正朋友時，她都會講得自己很努力，沒做好是因為有正當理由，但好幾次經驗下來，很清楚朋友某些工作細項沒做」，讓她決定不再相信朋友的藉口。

最後一點是「喜歡發明自己的方式」，原PO怒稱「每次帶朋友工作時，都會確認她的筆記有沒有做完，等到都正確後，就會讓她自己操作，沒想到朋友獨立作業時，卻被主管們指正有錯誤，因為朋友在各個地方都能發明自己的規矩，工作一年還跟新人一樣出錯」。

對此，原PO哀怨表示「推薦朋友入職後，實際出現的問題非常瞎，我又不能放著不管，因為是我推薦的人，她犯的錯誤就等於是我做錯，該怎麼治？」

網友看完後，建議原PO「既然朋友這麼雷，就直接向上報告，讓她走吧，留著也麻煩！」，還有多位有類似經驗的苦主共鳴「等妳再多工作幾年，妳自然就不會推薦工作給朋友了，因為職場上最難搞的就是親戚朋友啊！」、「能當朋友的不一定能當同事，朋友和同事還是分開好，就算是好朋友，妳也不知道對方的做事方式和習慣，久了還可能反目成仇的都有」、「跟朋友共事真的會被氣死」、「真的不要把朋友帶進相同職場，我把自己一個朋友帶進來，結果對方超雷，我最後就辭職了」。

職場 新人 Dcard

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