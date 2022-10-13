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台灣好偏「薪」！為何理組高薪、文組和服務業卻低薪？網曝這原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族面試示意圖，圖片來源／ingimage。
圖為上班族面試示意圖，圖片來源／ingimage。

台灣職場兩極化，科技業「科技新貴」領高薪，而文組畢業生和服務業卻薪水偏低。有網友在ptt八卦版提問，「為啥台灣理組薪水高，文組和服務業低啊？」，掀起論戰。

台灣科技業撐起台灣半邊天，科技園區「護國神山」也是重要經濟支柱，科技業薪水名列前茅，但其他產業卻普遍低薪。原po不解，「台灣理組科技業薪水，有些都可以超越日本了，可是為啥文組、服務業等等卻是低到可憐啊？有沒有卦？」

網友一針見血，「理組沒有高，而是文組太低。台灣不是內需為主的國家，真的就是要靠外國人買單；問題在於台灣的文化產業的輸出不足以發大財，薪資怎麼可能高」、「說到底就是台灣沒文化，軟實力接近0，日本有動漫，韓國有電影演藝圈」、「因為台灣不重視文化，日本韓國知道文化輸出能賺大錢，而且毛利極高，一直砸資源在這上面，結果賺全世界的錢賺超爽」、「看韓劇跟台劇編劇差距就知道了吧」。

有人認為學生時代付出有差，「理組沒賺比較多，誰要讀？」、「人家在辛苦讀物理化學的時候，文組在幹嘛？」「理組碩班熬夜做完實驗，直接睡在實驗室，反觀文組碩班，真的想不出憑什麼拿高薪」。

有人笑，「文組會賺錢的都在政府酬庸了」、「可是那些官員大部分都是文組耶」、「政府帶頭低薪約聘呀」、「史蒂芬史匹柏(知名導演)大學念電影系，你在台灣唸電影系會被理組笑死；鳥山明(知名漫畫家)沒唸大學，在台灣只能從事8+9或討債之流工作，台灣就沒那個多元環境」。

有人認為是長期產業失衡造成的，「因為台灣鯛看不起專業，更看不起服務業」、「理組賺全世界人口的錢，文組只能靠國內人口的內需」、「整個島歧視文組，還期望人家拿出什麼？」、「台灣有科技部跟數位發展部，而觀光旅遊只設『觀光局』一個三級單位，從政府組織結構就知道」、「產值啊，會設計ic能幫公司賺多少，做行政工作能幫公司賺多少」。

科技業 薪水 電影 韓劇

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