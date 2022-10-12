加份兼差年收百萬...外送不是首選？ 網推這行「被低估」：好賺缺工

職場有很多細節要注意，尤其是行爲舉止跟同事不同，容易引起他人注意，日前就有一名女網友分享，她以前為了省租屋處的電費，喜歡在公司留到晚上10點多才回家，事後才發現很多同事覺得她「家庭有問題」，許多網友聽完她的經歷後，直言「這樣省小錢更容易讓人『觀感不佳』，進而影響職場表現」。

2022-10-11 17:45