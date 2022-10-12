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加份兼差年收百萬...外送不是首選？ 網推這行「被低估」：好賺缺工

聯合新聞網／ 綜合報導
想要年收百萬，對一般上班族而言恐怕相當困難。示意圖／Ingimage
想要年收百萬，對一般上班族而言恐怕相當困難。示意圖／Ingimage

想要年收百萬，對一般上班族而言恐怕相當困難。一名網友在PTT女孩板上發文，提及現在上班族平均薪水應該落在3至4萬元，好一點可以到5萬元，若要到年薪百萬恐要靠個兼差來想想辦法，也讓他好奇是否存在月收入能達3至4萬元的兼差，掀起網友熱議。

原PO指出，以前都說主職加兼差當外送員可以年收百萬，更久之前還說靠開夾娃娃機店、跑Uber兼差也可以年薪百萬，自己則曾靠家教年收入達百萬，但因為少子化，家教其實也沒有這麼好接了。先不討論機師、工程師、醫師這些本來就有百萬年收的職業，他不禁好奇「有哪個職業（兼差）很缺人又有機會一個月賺到3至4萬？」

對此，不少網友也不再認為外送好賺，「很難吧，現在熊貓跑到累死都沒有年薪百萬了」、「靠外送兼差的可能要很認真」；大家也紛紛推薦其他兼差選擇，「禮儀師看看」、「職安（職業安全衛生管理師）聽說起薪就5萬up，而且很缺，這個門檻比較低」、「裝潢師傅雖然好賺但不好接案ㄚ，身邊一堆人缺案的」、「工地很缺人」、「家教 、口譯、兼職寫程式」。

然而最多網友們推薦的則是「水電師傅」，更鼓勵原PO直接轉行，「水電師傅是一個好賺又很容易缺工的行業，轉行當水電有機會年薪百萬」、「水電一直都是被低估的行業，明明好賺但大家卻嫌累」、「其實水電真的蠻累的，但比起坐辦公室的收入好也是真的」、「水電感覺真的很好賺」、「水電、家教拚一點應該有機會，其他很難」。

水電 家教 外送員 上班族 禮儀師 薪水

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