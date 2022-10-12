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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

為何牙助都是女生居多？在職員工曝關鍵原因 眾人終於解惑了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇為何牙助都是女生居多。 示意圖／ingimage
原PO好奇為何牙助都是女生居多。 示意圖／ingimage

依照法律規定，業者徵才時不能限制性別，否則就會導致相關性別歧視問題出現。一名男網友在臉書上發文，透露自己應徵牙醫診所工讀生，沒想到卻因為性別而被拒絕，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「為什麼牙助都是女生」為題發文，他透露自己在臉書找到一個牙醫診所工讀生的工作，上面只有寫工作時間、工作內容、薪資待遇等。原PO私訊業主後，對方訊問「請問你是男生嗎？」他回答沒錯。沒想到，業者卻表示「那很抱歉，我們應徵女生喔」，原PO感到相當困惑，因為應徵文也沒有寫清楚，「太難過了，這算性別歧視嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「女權一直喊有玻璃天花板，我覺得男生也可以抗議一下這種玻璃小房間」、「牙助是女生我會進去看，如果是男生…這間牙醫我拒絕來往了」、「還是有看過男牙助，只是真的很少見」、「我去的那間牙醫有8個女的、1個男的」、「我之前打工的牙醫診所，還直接沒有男生的制服」、「我有遇過牙助是男生的，很帥然後人也很溫柔」、「因為法律規定不能直接在徵才資訊上指定性別，結果很多公司都暗的來」、「看了20幾年牙醫，好像真的只遇過一次男牙助」。

然而，有身為牙助的網友出面解釋，「我是牙助，之前有問過醫生這個問題，醫生表示因為看診時需要放布巾在患者胸口或是幫患者穿鉛衣，看診時有時候水也會濺出來要幫患者擦拭，怕會不小心碰觸到患者胸部，所以助理是女生比較不會因為碰觸有爭議」、「大部分醫生習慣放一些器械在病患胸口，我們還是會有需要從胸口拿器械的時候」、「我也是牙助，每次不小心碰到比較雄偉的女病人時，都會覺得還好我是女生」、「當工具不小心掉到女性患者的胸部上，當然是請牙助拿起來，所以牙助才會只找女生，因為醫生如果是男生，自己去拿可能會被病患告性騷擾」、「之前院長是說有時候比較緊張的患者，需要牽手或是輕摸手臂安撫，女生來做比較不會讓人感到奇怪」。

也有網友發表自己看法，「應該是女生比較細心又乖巧，安撫小朋友的音調上也比較溫柔」、「說不定醫師是女的，覺得跟女牙助工作比較輕鬆之類的」、「撇除性別歧視這塊，我覺得有一個原因就是身高問題，有的牙助需要站著工作，男生大部分都比較高，所以站久會腰痠背痛（我160就會酸痛了），還有可能常常被照燈打到，因此有些診所或醫院比較少選男生，女生大部分個頭比較矮小，會方便一點」、「我在想是不是怕女客人會介意啊，因為通常醫生都是男生，所以搭配都是一男一女，就跟我之前工作也會搭配一男一女，這樣工作比較順暢」。

Dcard 性別歧視 牙醫

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