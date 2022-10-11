純文組畢業該如何加薪？ 網建議科技業1工作很適合

大學科系通常決定就業方向，許多人會選擇現在正夯的理工科系，為了畢業順利進入科技業工作，不過也有些學生選擇文組科系，日前就有大學畢業生表示，她從私立大學文組畢業後，雖然領著3萬元月薪的工作，但漸漸發現自己的不足，好奇「要唸研究所來走商學院，還是繼續做採購工作？」對此，有網友認為「可以進科技業當採購來加薪」。

一名網友在Dcard發文表示，她畢業於北部私立大學的文史哲科系，多益分數約700分左右，目前在小公司擔任採購人員，雖然算上全勤獎金月薪有3萬元，但工作後發現自己的不足，跟身邊優秀的朋友對比發現，自己有很多要精進的地方。

因此她歸類了幾個努力方向，第一是「先考研究所加上培養專業」，她自述大學時期修了商管學院的課程，覺得自己可以考商學院研究所，並且出來之後從事跟銀行業相關的工作，但她不想要考公務員，也不確定如果想做科技業的採購或業務，是否讀研究所比較有幫助。

第二的方向則是「繼續做採購」，累積經驗後跳槽到更好的公司，她規劃進修英文，累積年資之後，慢慢跳槽到好公司，雖然這樣不用唸研究所，肯定是比較輕鬆的方式，但累積年資的時間較長。

對此，有資深網友表示「可以進科技業當採購，但是考研究所來補學歷沒什麼用，從事科技業當採購重視的是經驗，在小公司任職兩年採購後，有經驗就直接投科技業當採購，如果大公司還沒辦法進去，就從小公司開始」，網友認為「有些人想用考雅思、托福來加薪，但其實這些都是留學所需的語言成績，跟找工作沒有關聯，學歷不漂亮、系所不具就業力，職涯的起步會比較辛苦，但只要靠工作態度，循序累積就可以達到職涯高度」。