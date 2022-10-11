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為了省電費下班時間「留在公司」 職場老鳥曝1缺點讓人討厭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己以前為了省電，留在公司到晚上10點，事後才得知會讓人觀感不佳。示意圖/ingimage
一名網友分享自己以前為了省電，留在公司到晚上10點，事後才得知會讓人觀感不佳。示意圖/ingimage

職場有很多細節要注意，尤其是行爲舉止跟同事不同，容易引起他人注意，日前就有一名女網友分享，她以前為了省租屋處的電費，喜歡在公司留到晚上10點多才回家，事後才發現很多同事覺得她「家庭有問題」，許多網友聽完她的經歷後，直言「這樣省小錢更容易讓人『觀感不佳』，進而影響職場表現」。

一名網友在Dcard發文表示，她從出社會工作以後，一直都在外租屋。當時第一份薪水很低，為了省租屋處的電費，她會選擇在公司待到晚上10點才離開，但後來有位職場前輩提醒她「在公司待太久，別人會覺得很奇怪，很明顯會讓人認為是『家裡沒溫暖、與另一半不合』，才會晚上也待在公司」。

原PO指出，後來換另一份工作後，她觀察發現，公司內部真的有許多高齡又單身、與另一半長久分居的人，才會留在公司到很晚，甚至有人會想待到晚上12點才回家，連同辦公室的同事都叫對方「不要浪費電」，還引來爭執。

原PO接著表示，目前已經換了第三份工作，也換了新租屋處，但電費漲價為一度6元，她下班想讀自己的書，但電費又有點吃不消，顧慮到同事的觀感，已經不敢待在公司裡，怕成為別人口中「奇怪的人」，也擔憂這樣會無法融入同事。

對此，有職場老鳥提醒「晚上還留在公司，確實是佔用公司資源，讓人觀感不佳，而且要是只剩妳一個，隔天來有人的錢或公款不見了，就有點尷尬，除非有夜班，辦公室也會有人使用的話就還好」、「如果我是妳同事，我不會覺得妳很怪，只會覺得妳真的真的很窮」、「好好笑就是怪咖一個，省那幾塊是有什麼用，沒被當怪人才奇怪」、「妳這樣感覺很自私，省自己的錢，花公司的資源」。

還有人建議她「可以跟老闆說好就好，像我之前在一間事務所工作，老闆人很好，甚至希望新鮮人可以留下來唸書，所以妳可以先跟老闆聊聊自己的規劃，我當初拼轉學考，就是留在辦公室唸書，後來順利考上了，老闆也很替我開心」。

職場 新鮮人 Dcard

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