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同事因長相不討喜被霸凌 他敢怒不敢言挨批：袖手旁觀者都是加害人

香港01／ 夏洛特
網友表示，有同事因長相不討喜被霸凌，但自己卻敢怒不敢言。圖片來源／ingimage
網友表示，有同事因長相不討喜被霸凌，但自己卻敢怒不敢言。圖片來源／ingimage

職場欺凌時有發生，如此環境又如何能安心工作？有網友日前發文，表示公司出現職場欺凌，有同事因相貌欠佳而遭10多個同事杯葛。該網友雖然看不下去，但不敢發聲，深怕也淪為被杯葛的新對象。貼文一出即引起網民熱議，有人認為路見不平理應拔刀相助，但有人就認為自保才是正途。

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其同組的十多個20多歲的同事，會對「外表不討喜的同事」表達強烈的厭惡，更會把同事的照片在辦公室四處張貼，「對相片彈橡皮筋、扔橡皮擦」，並以此為樂。包括樓主在內的同事雖然看不下去，卻敢怒不敢言，擔心也會被杯葛，只能發文感嘆「這個世界真的很黑暗」。

貼文引來網友熱議，有人認為嘲笑他人外貌的欺凌手段甚是低劣，但欺凌就是欺凌，沒有深淺之分，「傷害不高，但侮辱性極強」、「小學生！」。有人就指出職場欺凌反映出公司管理有問題，建議受害同事辭職，「quit job保平安」、「做下去也不會高興，走吧」。

另外，有網友認同樓主明哲保身，「最重要的就是保護自己」；但有人就持相反意見，認為樓主等人應該仗義執言，「那個同事離職的話，目標就會是你們不吭聲這些！」、「袖手旁觀者都是加害人」。

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職場欺凌！港爸遭同事塗糞落衫　上司息事寧人包庇　網民教咁反擊

文章授權轉載自《香港01》

職場 霸凌

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