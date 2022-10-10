這職業「月薪破10萬元」羨煞一票網友 內行人親揭高薪原因

時下不少青年處於低薪、工時長的就業環境，想要好好存錢也變得困難。一名網友貼出一則求職網站公告，指出桃園中壢有一家藥局正在招聘全職藥師，時薪660元、月薪上看10~11萬元，並標註「時少彈性排班」，讓他忍不住直呼「待遇真的是蠻ok的，難怪一堆藥學系要讀5-6年（錄取）分數還是那麼高」。

原PO在Dcard以「難怪那麼多人想考藥學系！」為題，分享一張求職網站截圖，只見桃園某藥局以660元時薪、至少10萬月薪徵聘藥師，且薪水還會隨著個人資歷或績效而有所異動。原PO分析，假設有求職者成功應徵上這份職缺，倘若月薪10.5K，除以每小時660元，換算下來每月工時大約159小時，「等於正常周休二日一天8小時以內喔」。

一名網友貼出一則藥師徵才公告，指出某家藥局開出時薪660元、月薪上看10~11萬元的待遇，並標註「時少彈性排班」，羨煞一票網友。 圖／翻攝自 Dcard

貼文一出，不少網友羨慕表示「感覺CP值極高欸，早知道當年就考藥學」、「我在藥局待過，藥師基本上都是租牌，不用包藥（都是門市人員或是工讀生拿藥），只有偶爾讓他們稍微檢查而已，上班一整天都在看手機、聊天、看報紙，月薪六萬起跳」，更有網友貼出另一家同樣位在桃園中壢的藥局表示「桃園的藥師薪水是不是都蠻不錯的，看到這個的年薪也有90萬起」。

有網友貼出另一家藥局的徵才公告，表示「桃園的藥師薪水是不是都蠻不錯的，看到這個的年薪也有90萬起」。 圖／翻攝自 Dcard

有過來人分享兩派經驗，「藥師在醫院真的算不錯了，整個醫療體系跟醫療糾紛最無緣的一塊，撇除衛教一整天可能都不用見到人，還可以跟同事在藥局內部抬槓哈哈，醫院我聽到的都7萬起跳」、「藥劑師當藥廠業務，同樣數字，幣種是美金喔」、「我媽藥師但是一開始跑去當藥廠業務，現在是藥廠marketing manager，雖然忙待遇真的不錯，退休還可以悠閒的開間藥局，藥師真的很好」。

而另一派的說法則是「打聽看看吧！進去才知道原因，我做藥廠也是月薪7萬，實際是靠加班、輪班津貼、生產獎金，才有這樣薪資」、「大部分沒那麼高吧」、「我大嫂是藥師，她也說薪水萬年不變」、「可是我認識的藥師待遇和工作內容沒那麼好欸，而且他們有時候還要輪班，假日都不能一起去玩，醫院聽說更累，還要meeting什麼的，一個104薪資表不能代表全部面貌」、「缺點應該是工作內容重複性高，久了可能職業倦怠，以及在醫院被重視的程度低吧」、「這是全包好嗎，幾乎沒在休息的，一般就六萬多七萬，真的這麼好，就不會海量的同學重考醫牙了」。

藥局業者怎麼看？

事實上，根據「藥師週刊」資料顯示，藥師國考是每位藥學系學生畢業後首要面對的挑戰，一旦考取證書才可以合法執業當藥師。有內行人分析，剛通過國考的藥師，還必須累積兩年以上的調劑經驗才能獨當一面，目前薪資約落在新台幣7.5萬到8萬元之間，有業者以目前市面上健保藥局為例，每月只要收超過400張處方箋，就足以負擔一名藥師的薪資。