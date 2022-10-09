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年輕人開店「有午休又早打烊」 網友沒嗆還大讚：腦袋很清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為很多年輕人開的店都很早打烊，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO認為很多年輕人開的店都很早打烊，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

隨著時代改變，不少年輕人都不想領死薪水，因此選擇自己開店創業。然而，一名網友在網路上發文，透露自己發現年輕人開的店不僅有午休時間，大多還很早打烊，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「年輕人開的店，好像比較早休息？」為題發文，他發現年輕族群開的店，不僅打烊時間比較早，連下午14時左右都會有午休時間。原PO表示曾經看過北部學區附近，有一對年輕夫妻開了麵店，除了下午有休息時間，晚上也很早就關了，「看到好幾間年輕人開的拉麵攤，也是營業時間不長」。

除了餐飲業外，原PO提到社區運動中心被年輕的體育系畢業團隊經營後，也開始改為中午有2小時休息時間。諸如此類的現象令他感到好奇，「似乎年輕人好像蠻重視休息品質的，不知道還有沒有其他因素？還是是錯覺呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好好休息然後在營業時間提供好的服務不好嗎？而且休息也可以節省成本」、「營業時間長就要多請員工，沒客人還要白給薪水讓員工發呆，年輕老闆腦袋比較清楚」、「我家這裡一間賣水餃的，老闆是老人，每天只開中午2小時和晚餐2小時，而且見紅就休」、「早點打烊，不用多請時薪讓打工仔發呆，稍微有點經營概念都會這樣做」、「基本薪資高，很多平價小店離峰時段請員工不划算」、「可能那些時段沒人來，開了反而虧錢，畢竟現在時薪也越來越高了」。

PTT 創業 餐飲業 薪水

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