做3年月薪仍25K！OL提加薪被嘴「會先留新人」傻眼：什麼邏輯？

許多人選擇公司時，除了考量薪水外，還會檢視通勤時間，還有員工福利。有一名工作三年的員工表示，進去三年後什麼事情都做，但薪水仍然是25,000元，結果很多人做不住離職，提議下才調整到28,000元，但還被主管說嘴，讓他不滿表示「這什麼邏輯」，不少網友看完文後也叫他「快逃」。

一名女網友在Dcard發文抱怨，已經進公司三年了，起薪25,000元，包含倉庫搬貨、購買東西、報修、人事、行政樣樣都要包，結果很多人做不住都離職了，最後公司才把新人起薪調整到28,000元。

但原po薪水卻只有25,000元，於是和主管反應，才幫忙調整到跟新人一樣的28,000元，但主管還趁機說嘴，表示他以前年輕時要慢慢加薪，結果一次加太多，最後如果新人會比你還多，公司會選擇留下新人，「因為他比較便宜」，原po聽完很不解「誰能告訴我？這是什麼邏輯」。

此文曝光後也引起網友回應，「看準妳聽話，不會跑掉」、「然後妳就會發現，不是新老員工問題，只要是員工就不會被珍惜，反正妳的職位沒有獨特性，技術要求不高，反而覺得老員工好欺負不會輕易離職」、「所以我們一堆老鳥直接離職」、「他說的沒錯啊，我是新人會得比妳多，還領的比較少，我也會靠北」、「要不要考慮換了，做三年沒什麼加薪感覺也沒什麼未來」。