想回科技業！長輩狂勸阻「傳產比較有人情味」網揭暗黑真相

近年來科技業蓬勃發展，聽到從事科技業的普遍印象都是領高薪，也吸引不少畢業生紛紛投入，希望也能領到優渥薪資。近日有一名網友在找工作，想回去科技業上班，但一直被長輩勸阻，希望他回去傳產業上班「比較有人情味」，網友也點出人情味「背後暗黑真相」。

一名網友在PTT以「傳產比較有人情味」為題發文，他表示最近在找工作，想要回去從事科技業，不過去一直被長輩勸阻，說科技業很現實，要裁員就裁員，不像傳產業這麼有人情味，讓人好奇「傳產業真的比較有人情味嗎？」。

貼文一出，不少網友指出人情味背後的暗黑真相，「共體時艱=人情味」、「加一下班不用給加班費吧」、「老闆買跑車，你共體時艱」、「退休前資遣，人情味」、「人情味=沒錢」、「傳產那低薪待越久越虧」、「我們都是一家人 ，談錢傷感情」、「假人情真壓榨」。

不過也有人認為，「各行各業都有好有壞吧，就看你自己的運氣啊」、「如果你是當年跟老闆一起打拚起來的元老可能是吧」、「你講的是以前的吧，現在一堆二代接手亂搞」、「不一定啊！看老闆啦」、「員工有人情味，但老闆沒有」。