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上班族嫌鍵盤吵自購靜音鍵盤 惹來上司姐姐質疑「睡著了」

香港01／ 文：鮑斯曼
老闆會聽你的打字聲來判斷你有沒有在做事嗎？一名上班族分享他自費更換靜音鍵盤帶來的結果。圖片來源：Ingimage
老闆會聽你的打字聲來判斷你有沒有在做事嗎？一名上班族分享他自費更換靜音鍵盤帶來的結果。圖片來源：Ingimage

在辦公室裡最忌「存在感」不足，容易被人誤會工作不夠努力！有上班族在網上討論區抱怨，表示因公司鍵盤打字聲太吵，於是用消費券自費購置一個靜音鍵盤，卻由於工作時太過安靜，被上司姐姐誤會他偷懶睡着了，令他大感無奈。PO文引起熱議，有人建議買個打字聲音響亮的紅軸或青軸鍵盤，打字有聲便不會令人誤會。也有人認為樓主非常「捨得花」，竟願意自費購買辦公用品。

該名上班族在香港討論區上以「買個靜音鍵盤後，姐姐以為我偷懶沒在做事」為題發文，指公司提供的鍵盤打字聲太吵，而最近剛好派發消費券，於是自費購置一個靜音鍵盤。樓主指，自己前一天才開始用新鍵盤，但上司姐姐恰巧放假，所以並不知道他有新鍵盤。

樓主表示，到阿姐假期結束上班當天，自己因有點困了去沖咖啡，卻被姐姐問到「是不是很累要喝咖啡」。後來又被姐姐誤會他睡着了，「做做事情，姐姐突然轉過問我是不是睡著了」。樓主大感困惑，並即時回應姐姐自己沒睡著，卻被對方指是講大話，被誤會的原因竟是「聽不到鍵盤啲打字聲」。樓主最終解釋自己買了靜音鍵盤，又指「再試了，讓他聽才肯相信我」。

樓主大感無奈，抱怨「原來姐姐平時會聽我有沒有在打字，判斷我是不是有在做事」，不禁覺得自己一直「被人監視」。

PO文引發熱議，有網友對樓主遭遇大有同感，表示自己是管理階層要「坐在房間內」，也曾被誤會：「沒聲音都以為我沒做事，所以立刻轉用機械鍵盤」。該網友指機械鍵盤「一點都不好用，但（還好）夠大聲還有閃光」。

也有人建議樓主買個打字聲音極響亮的紅軸或青軸鍵盤，指「打字有聲」便會有「存在感」，不怕上司誤會自己偷懶，「靜音鍵留在家裡用啦」。也有人笑言，提議樓主「下次一路打字，並一路大聲讀出你打的字！」此外有網友認為樓主自費買辦公用品，是非常「捨得花」。

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文章授權轉載自《香港01》

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