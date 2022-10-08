天天遲到老闆還發上千元「遲到津貼」？ 網曝：我們公司也有

公司上班環境是許多人求職考量的因素之一，有女網友先前去某公司面試時發現該公司廁所環境不佳，因此發文詢問網友「大家會因為廁所不想去上班嗎？」，此話一出去掀起網友兩派討論，有網友認為廁所並非辦公區，因此不在意，但在意的人認為廁所是公司的財力指標之一，如廁時也會影響心情。

2022-10-07 16:53