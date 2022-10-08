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天天遲到老闆還發上千元「遲到津貼」？ 網曝：我們公司也有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出從老闆那收到的獎金，上面寫著「遲到津貼」，讓他相當疑惑。圖擷自《爆廢公社二館》
一名網友貼出從老闆那收到的獎金，上面寫著「遲到津貼」，讓他相當疑惑。圖擷自《爆廢公社二館》

不少公司為鼓勵員工有全勤、績效等獎金，不過近日一名網友貼出從老闆那收到的獎金，上面寫著「遲到津貼」，讓他相當疑惑，也引起網友熱議。

該名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露老闆發了一個獎金紅包給他，沒想到仔細一看，上頭卻寫著大大的「遲到津貼」4字，裡面居然還有新台幣3000元，讓原PO驚呼「天天遲到，為什麼老闆還要發獎金紅包鼓勵⋯⋯」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆「薪水剩3000」、「錯字吧」、「提前從薪水裡面扣」、「上個月的津貼！這個月才發放，所以叫做遲到津貼」、「本薪沒有了只剩津貼」、「然後全勤一萬」、「可能扣到老闆都覺得不好意思了」、「哇！我全勤1000⋯這遲到3000⋯這世界真的任性到不像話了」，也有人分享自家公司的文化「是遲到的要發給沒遲到的，我們公司就是這樣」。

薪水 紅包

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