遲到1分鐘就要請1小時事假 新鮮人愣問：合理嗎？

新鮮人剛入職，很多小細節要注意，日前就有一位網友表示，他常常因為上班塞車或電梯爆滿，導致遲到1至2分鐘，後來被人資主管叮嚀「遲到1分鐘要請1小時事假」，讓他疑惑「這是合理的嗎？」

一名社會新鮮人在Dcard發文表示，他公司規定上午9時上班，有時候上班遇到塞車尖峰時段，或是電梯人潮擁擠時，會讓他打卡晚1至2分鐘，可是人資部門告知他「如果晚打卡，就要請1小時事假」，他還被人資主管警告要請假。

但原PO疑惑「一年只有14天的事假，加上平時真的有事的話，請一天的事假，這樣14天的假期很快就會用完」，他拋問「遲到1至2分鐘打卡就要請1小時事假，這在公司是常有的事情嗎？」

對此，職場老鳥表示「通常是看公司請假制度最小的單位，有的公司可以以半小時為單位請假，那就不需要花到一小時，不過看你內文是經常性遲到，這種事情只要花個5分鐘提早出門就可解決，不用牽拖交通或是電梯」。

還有人分享「我們公司遲到5分鐘就要請30分鐘事假，所以如果遲到就乾脆晚點再進公司」、「既然都用掉1小時的假了，乾脆出去吃個早餐再回來」、「我們公司是遲到10分鐘就扣薪水，1分鐘扣10元，扣的薪水已經大於一小時的話，就直接請假」。

根據《勞基法》第22條第2款：「工資應全額直接給付勞工。」以及《勞基法》第26條：「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用。」若員工遲到，老闆可以不發遲到這段時間的工資，但絕對不能夠溢扣員工薪水。

至於特休、事假，依《勞基法》均應由勞工發動，雇主不能強制安排。如雇主同意勞工可用請假方式消除遲到紀錄，而勞工也同意，則可實行，在考績上不能算入遲到次數。不過公司不能強制規定勞工遲到，只能以請假方式辦理，若強迫以事假處理，則不符勞工請假規則規定，恐違反《勞基法》第43條。