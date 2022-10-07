快訊

全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

清冠一號公費適用對象擴大4類人 孕婦、兒童再研議

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遲到1分鐘就要請1小時事假 新鮮人愣問：合理嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「遲到1分鐘請1小時事假合理嗎？」示意圖／ingimage
一名網友好奇問「遲到1分鐘請1小時事假合理嗎？」示意圖／ingimage

新鮮人剛入職，很多小細節要注意，日前就有一位網友表示，他常常因為上班塞車或電梯爆滿，導致遲到1至2分鐘，後來被人資主管叮嚀「遲到1分鐘要請1小時事假」，讓他疑惑「這是合理的嗎？」

一名社會新鮮人在Dcard發文表示，他公司規定上午9時上班，有時候上班遇到塞車尖峰時段，或是電梯人潮擁擠時，會讓他打卡晚1至2分鐘，可是人資部門告知他「如果晚打卡，就要請1小時事假」，他還被人資主管警告要請假。

但原PO疑惑「一年只有14天的事假，加上平時真的有事的話，請一天的事假，這樣14天的假期很快就會用完」，他拋問「遲到1至2分鐘打卡就要請1小時事假，這在公司是常有的事情嗎？」

對此，職場老鳥表示「通常是看公司請假制度最小的單位，有的公司可以以半小時為單位請假，那就不需要花到一小時，不過看你內文是經常性遲到，這種事情只要花個5分鐘提早出門就可解決，不用牽拖交通或是電梯」。

還有人分享「我們公司遲到5分鐘就要請30分鐘事假，所以如果遲到就乾脆晚點再進公司」、「既然都用掉1小時的假了，乾脆出去吃個早餐再回來」、「我們公司是遲到10分鐘就扣薪水，1分鐘扣10元，扣的薪水已經大於一小時的話，就直接請假」。

根據《勞基法》第22條第2款：「工資應全額直接給付勞工。」以及《勞基法》第26條：「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用。」若員工遲到，老闆可以不發遲到這段時間的工資，但絕對不能夠溢扣員工薪水。

至於特休、事假，依《勞基法》均應由勞工發動，雇主不能強制安排。如雇主同意勞工可用請假方式消除遲到紀錄，而勞工也同意，則可實行，在考績上不能算入遲到次數。不過公司不能強制規定勞工遲到，只能以請假方式辦理，若強迫以事假處理，則不符勞工請假規則規定，恐違反《勞基法》第43條。

薪水 新鮮人 Dcard

延伸閱讀

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

3000萬想買北市三房兩廳預售屋？ 網潑冷水：沒機會

挑公司上班會注重廁所嗎？ 網掀兩派論戰：是財力指標之一

新人擺爛都說「前輩沒教過」 網分享1妙招制裁：超有用

相關新聞

他大學畢想當保全遭嫌「沒出息」 內行曝真實薪資：屌打一堆人

俗話常說「職業不分貴賤」。一名網友就抱怨，自己已經待業3個月了還沒找到工作，想說嘗試看看當保全，不過家人卻很反對，讓他不禁感嘆「為什麼會沒出息」。

全公司都新人！職場新鮮人起疑「最資深才4個月」 網曝4可能

今年大學應屆畢業生現在已紛紛踏入職場，一名社會新鮮人近日進入新職場，卻發現該公司的員工資歷都很淺，最資深的員工竟只有待滿4個月，一個案子經手過非常多人，讓她有點擔心。有網友曝4種可能，還有人直言「妳很快就也會知道原因」。

遲到1分鐘就要請1小時事假 新鮮人愣問：合理嗎？

新鮮人剛入職，很多小細節要注意，日前就有一位網友表示，他常常因為上班塞車或電梯爆滿，導致遲到1至2分鐘，後來被人資主管叮嚀「遲到1分鐘要請1小時事假」，讓他疑惑「這是合理的嗎？」

新人擺爛都說「前輩沒教過」 網分享1妙招制裁：超有用

職場要注意的眉角很多，日前有位老鳥透露，自家公司來了位新人，遇到工作總是推託「前輩沒教過」，讓資深同仁被主管誤會辦事不力，因此原PO好奇「老鳥被新人搞，要怎麼反擊？」對此，網友建議她「弄個教學清冊，教完一個項目請新人簽名」。

挑公司上班會注重廁所嗎？ 網掀兩派論戰：是財力指標之一

公司上班環境是許多人求職考量的因素之一，有女網友先前去某公司面試時發現該公司廁所環境不佳，因此發文詢問網友「大家會因為廁所不想去上班嗎？」，此話一出去掀起網友兩派討論，有網友認為廁所並非辦公區，因此不在意，但在意的人認為廁所是公司的財力指標之一，如廁時也會影響心情。

中華醫大烘焙班今結訓 學員製作愛心餐盒關懷獨居老人

中華醫事科大的失業者職業訓練西式麵包甜點訓練班，今天結訓成果展，19學員以「用在地、做公益」作為成果展主題，合力製作50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。