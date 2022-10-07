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新人擺爛都說「前輩沒教過」 網分享1妙招制裁：超有用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨，自家公司的新人常推託「前輩沒有教」，讓資深同仁被主管懷疑。示意圖/ingimage
一名網友發文抱怨，自家公司的新人常推託「前輩沒有教」，讓資深同仁被主管懷疑。示意圖/ingimage

職場要注意的眉角很多，日前有位老鳥透露，自家公司來了位新人，遇到工作總是推託「前輩沒教過」，讓資深同仁被主管誤會辦事不力，因此原PO好奇「老鳥被新人搞，要怎麼反擊？」對此，網友建議她「弄個教學清冊，教完一個項目請新人簽名」。

一名女網友在Dcard抱怨，公司最近來了一位新人，雖然遇到不會的問題都勇於發問，也會抄筆記記錄工作細項，但是對於筆記內容都不複習，前輩教過幾天就忘記，還常常說其中一位前輩沒有教他，導致別的部門都誤會前輩沒有指導完全。

這名新人也會問另外一位前輩，但另一位前輩被煩到不想理新人，認為已經教過新人很多次，但對方重複的問題一直問。這位新人連續煩了3位前輩，但只要主管階層的人問新人問題時，新人卻全部都能對答如流，讓主管認為「新人明明沒問題，是不是資深同仁有問題」。

原PO困擾表示「請問老鳥被新人搞，能怎麼反擊呢？公司有不能罵新人的文化，會被上級約談，想問大家的意見」。

對此，網友建議「弄個教學清冊，講完一個項目就讓教的人跟新人都簽名、押日期，白紙黑字就賴不掉」、「這招真的很好用，我被新人陰都用這招讓他們簽名，教過的東西羅列越詳細越好，太籠統的話還會被鑽漏洞」。

還有其他人給各項建議，「我覺得可以3位資深同仁一起離職，這樣上級就看得出來問題在哪了」、「既然新人說沒有教過的話，就什麼都不要告訴新人，請他自己想辦法」、「調監視器來看最快」、「教學的時候錄影」、「記住主管問新人什麼問題，下次新人再問的時候就回應說『你上次回答得很好呀，沒問題的。』然後就開始裝忙」、「設定考核表，通過就代表他可以獨立作業，直接把工作交給他做」。

新人 職場 Dcard

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