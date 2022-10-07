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挑公司上班會注重廁所嗎？ 網掀兩派論戰：是財力指標之一

聯合新聞網／ 綜合報導
網友面試時拍下該公司廁所環境。圖擷自Dcard
網友面試時拍下該公司廁所環境。圖擷自Dcard

公司上班環境是許多人求職考量的因素之一，有女網友先前去某公司面試時發現該公司廁所環境不佳，因此發文詢問網友「大家會因為廁所不想去上班嗎？」，此話一出去掀起網友兩派討論，有網友認為廁所並非辦公區，因此不在意，但在意的人認為廁所是公司的財力指標之一，如廁時也會影響心情。

有女網友在Dcard發文詢問，先前在該公司面試時去上廁所，卻發現辦公室的廁所環境不如預期，因此拍下照片與網友討論「不知道大家會因為廁所不想去上班嗎？」甚至整個辦公室廁所只有兩間，還有一間故障，若同時有員工想上廁所的話不方便，更直呼「早上應該排隊排到死吧」。

網友拍下公司廁所天花板的壁癌。圖擷自Dcard
網友拍下公司廁所天花板的壁癌。圖擷自Dcard

網友面試時拍下該公司廁所的洗手台。圖擷自Dcard
網友面試時拍下該公司廁所的洗手台。圖擷自Dcard

有網友認為，廁所髒又舊，公司不一定不好，但如果是好公司，廁所基本上一定是乾淨的，並建議原PO有能力的話就選擇廁所高級、公司又好的。還有網友分析，早上的廁所根本人滿為患，有在投資的肯定會跑廁所，原因在於早上九點要看股票、下午一點半前要賣股票，更笑稱「沒有良好的環境，會影響判斷」。

許多網友認同表示，「公司獲利能力的確會反映在這些細節上」、「壁癌這樣看起來環境很差，如果連整修的錢都沒有不相信對員工會多好」、「廁所會是我找工作的考量，前一家公司都免治馬桶，舒服」、「這麼噁心的廁所根本跟公廁一樣」、「廁所整潔其實也是職場文化和公司財力的判斷指標之一，廁所髒亂的公司就別去了」。

也有人持不同意見，「廁所太舒適你可能大便大半小時都不做事，一直待在廁所」、「待遇比外面高你就不會在意了」、「單純覺得公司好壞跟廁所無關」，還有網友反問，「請問你是應徵掃廁所嗎」、「你是去面試的還是去評比人家公司廁所的」、「妳應該不是在廁所辦公吧」。

面試 職場 Dcard

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