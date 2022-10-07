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他大學畢想當保全遭嫌「沒出息」 內行曝真實薪資：屌打一堆人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己已經待業3個月了還沒找到工作，想說嘗試看看當保全，不過家人卻很反對。示意圖/ingimage
一名網友表示，自己已經待業3個月了還沒找到工作，想說嘗試看看當保全，不過家人卻很反對。示意圖/ingimage

俗話常說「職業不分貴賤」。一名網友就抱怨，自己已經待業3個月了還沒找到工作，想說嘗試看看當保全，不過家人卻很反對，讓他不禁感嘆「為什麼會沒出息」。

這名網友在Dcard上以「做保全沒出息嗎」為題發問，他表示自己找想做的工作已經三個月了，想說實在不行就只好去當保全，但家人卻很反彈，寧願他待業找工作，也不要去做保全，「讀到大學畢業還去做保全，真的很沒出息」，這番話令他相當不解。

文章曝光，許網友們也給予鼓勵，「每個人都有適合的崗位，不要去聽別人怎麼說，你過得快樂，才是最重要的」、「這也是份正當工作，不懂為什麼有人要批評｣、「不偷不搶有什麼好丟臉的｣、「不偷不搶的正當工作都很棒，也沒在家啃老，已經比很多人好了」。

關於薪水部分，有網友透露其實不差，「其實我覺得保全很棒欸，我男友做高級住宅區的保全，一開始一個月40000，然後聽說做個一兩年可以升職，月入就有50000左右」、「保全業有開過五萬的，屌打一堆，職業無分貴賤」、「現在保全薪水也不低」。

保全

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