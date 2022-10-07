全公司都新人！職場新鮮人起疑「最資深才4個月」 網曝4可能

今年大學應屆畢業生現在已紛紛踏入職場，一名社會新鮮人近日進入新職場，卻發現該公司的員工資歷都很淺，最資深的員工竟只有待滿4個月，一個案子經手過非常多人，讓她有點擔心。有網友曝4種可能，還有人直言「妳很快就也會知道原因」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她是今年應屆畢業生，剛踏入新職場，目前看來覺得工作環境不錯，同事好相處、薪水高、不加班、上班不到10天公司就請了4次飲料、工作內容合理、老闆願意指導員工。

不過該網友發現，該公司「無法留才」，公司內所有員工都是新人，最資深的也只有待滿4個月，還有3、4個同事是跟她同時期進公司，工作檔案上也有很多個名字，可見一個案子經手過許多人。

該網友說，有向其他員工請教原因，對方卻說「老闆應該不希望大家傳來傳去，所以不方便說」，她也補充，這間公司當時是主動打電話給她，邀請她來面試。

有網友留言「不負責亂猜幾種可能，一，公司有違法行為，二，某個時間點你的工作量會突然暴增，三，老闆很情緒化但現在還在演，四，老闆會資遣員工」。

其他網友也留言「很快你也會成為專案上其中一個名字了，公司無能一夕走一半是不少見的」、「我之前去一家公司，老鳥只有3個然後新人有10幾個，後來做一個月發現工作量多到爆炸，所以我就走掉了」、「猜不是有職場性騷擾就是工作很繁雜」。

有類似經驗網友留言「我第一份工作是行政，當天下午的工作就是找人來公司面試上班，也是採取打電話的方式，老闆每天請我喝飲料，上班第二天去面試新員工，後來不到一個月，整間公司的人都有點空空，責任劃分不明確，常常在幫別人收拾爛攤子」。