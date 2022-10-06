「31歲還在領3萬」女狂兼差不敢談戀愛 網拍拍：努力就很棒

身為上班族，你對薪水滿意嗎？一位31歲女網友表示，自己本薪約32000元，她還有兼差收入，但她很自卑覺得自己太低薪，條件不好，無法談戀愛，「這種薪水我不敢去認識別人」，引發網友熱議。

女網友在《靠北婚姻2.0》臉書專頁發文，稱自己今年31歲，跟男友分手後回到南部老家，她覺得正職薪水太少，還有兼差，每月多賺3000到5000元。原po無奈表示，薪水太低讓她不敢奢求戀愛結婚，「不曉得怎麼跟別人成立一個家庭...是不是社會上不太能接受31歲還在領三萬？」

網友打氣鼓勵她別自卑，「低薪多的是，3萬也是自己努力賺來的，沒必要看不起自己，加油」、「能有養活自己的能力就好，不要委屈自己去遷就」、「不偷不搶，靠自己賺來的心安理得，別在意別人的看法」、「為何要如此看低自己？有手有腳又不是和人伸手要錢！」、「有正常工作，不要好吃懶做，這樣就夠了」、「能養活自己就好！自己賺的就為自己驕傲！與其勉強自己嫁人，還不如自己一個人活得精彩」、「什麼薪水都不要緊，重點是妳對生活的態度」。

不少人看得很開，「我60歲還在領三萬，過的快樂就好」、「現在很多工作不到三萬的，跟薪水無關，心態才是問題」、「3萬領的心安理得就好.....南部來說已經很不錯了！」、「南部不要加班，可以領超過3萬都算中產階級了」。有人道破真相，「賺多少是一回事，能存下來的才是妳的」。

也有人歪樓，「男人並不會在意妳的薪水是多少，他們在意的是妳能不能夠同甘共苦、互相扶持」、「男人不會在意妳的薪水，只會在意妳的外表」、「如果顏值高，不用擔心，像我普女，才需要努力賺錢，存老本」。