他面試完「提問加班費」遭主管扣分 過來人曝原因：錄取是唯一目的

面試是進入職場的必經的過程，求職者可以了解公司環境及工作內容，面試官及人資也能在此期間為公司尋找人才。一名網友在面試時詢問是否有加班費，沒想到一個星期後收到轉達人資的回函表示，原po只關心加班費，這部分有點扣分，令他不太能接受，於是想問問，若面試官詢問還有什麼問題，「到底要問什麼？」。

一名網友在Dcard「科技業版」發文，最近他獲得了一間公司的面試機會，公司看完履歷後也約了線上面試，面試過程中沒有任何不舒服，面試接近尾聲時，面試官詢問「還有什麼問題嗎？」，原po提問，「你們有加班費嗎？」，面試官則表示，因為這邊案子時程長，所以沒什麼機會加班。

此時，人資也插話進來說明，「就您的疑問，我們會依主管認定是否是有必要的加班，因為可能有些不是一定加班才能完成的，如果主管准許的話，我們會給予加班費或補休的」，原po再接著問，是否可以了解一下薪資結構，人資再次插話，「關於這個，希望是等到之後有進一步的階段時候再討論」，這時已經一個多小時，接近公司的下班時間，因此面試也差不多結束了。

過了差不多一個禮拜，原po就收到轉達人資的回函，「主管最後選擇資深的，因為他沒有相關經驗，再加上主管詢問有什麼問題時，他關心的僅是加班費等問題，這部份有點小扣分」，原po也表示，選擇資深的能接受也很合理，但後面提到「只關心加班費這部份扣分」令他難以接受，於是想問問網友們，「所以面試時不該問加班權益？」。

網友紛紛表示，「問加班費也可以扣分的公司不去也罷，當大家來工作加班都慈善事業就是？」、「如果這樣就扣分，那你沒去也好」、「錢本來就很重要，錢到位，一切都好談」、「工作就是要錢啊，不然談夢想阿？」、「問這種問題會扣分，代表公司的格局就這樣而已，勞工不友善的環境，直接考慮下一間」。

有職場前輩則建議，「面試的唯一目的是錄取，白目的問題少問，而是想辦法展露自己最大的價值，問加班費&薪資結構，都不是加分行為」、「老實講最後提問其實滿關鍵的，如果真的工作相關內容、部門氛圍、前景、管理風格或甚至比較長期的部門規劃等等的都沒有多問，『只』問加班費確實滿扣分的」。

有網友則建議，問加班費沒什麼問題，保障自己的權益很好，但在其他競爭者跟你實力差不多的狀況，「他們會演，故意假裝自己是個超愛加班的加班仔，你連演一下都不想演，你覺得他們會想用誰，一定要記住，面試就是去演戲的，因為你不知道你的競爭者是不是李奧納多等級的，所以你最好演得越有誠意越好」。