31歲男友想轉行作業員！公職女怕爆求救 內行曝：薪水不輸妳

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聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨，男友31歲還是打工族，還說要去當作業員。 圖／ingimage
女網友抱怨，男友31歲還是打工族，還說要去當作業員。 圖／ingimage

情侶間如果經濟差異太大，可能會很難走下去。有一名女網友抱怨，另一半31歲但是月薪只有3萬，是一名打工族，她苦勸男友學習技能，但是男友不但不聽，還打算去當作業員，讓她很焦慮，不過貼文一出後，也有不少人認為，如果到知名大廠，薪水其實也不會比公務員差。

一名女網友在Dcard發文說道，自己是29歲的公務人員，一個月薪水6-7萬，男友31歲，目前是打工族，一個月薪水大概3萬，兩人交往了快三年，對方媽媽一直會問什麼時候結婚，但原po卻因男友的經濟狀況「憂心」，加上自己父母也不贊成兩人結婚。

原po表示為了希望男友上進一點，一直提醒他要趁年輕有體力時換跑道，去學習一下技術，但是男友卻表示想轉行去當作業員，原po認為去學個水電、木工或是考個證照應該都比作業員好，現在男友每天下班也只會打電動，身材也因為長期沒運動越來越走樣。

原po擔心之餘也問網友，男友要有什麼樣的契機才會想改變現狀，看他什麼都沒有動作真的有點累，擔心未來還是會為了錢而吵架，「有作業員前輩可以提供該行業有沒有升遷機會或是能學到一技之長的？會有加薪的可能嗎？」。

貼文曝光後也引起網友熱議，「感覺放手好了，不管職業問題，光沒上進心跟下班就在電動，那這樣其實就算組成家庭，未來也會天天吵架」、「看來性別反過來女生絕對不會被罵」、「如果他沒有努力想變好，那就放生吧」、「覺得要設停損點了，男生目前沒有責任感」、「快逃吧，女生公務員，這條件一堆人排隊」。

不過也有人認為作業員去知名大廠的話也不會比較差，「如果是台積電作業員的話那就可以」、「作業員肝一肝，薪水也一樣跟妳現在差不多」、「作業員也不見得不好，但要到大廠，比方說日月光、台積電，基本上都是無經驗可，公司會訓練，可以習慣機械式的輪班工作，其實也很穩定，薪水久了也會越來越好」。

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