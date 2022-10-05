上班族崩潰問「有不加班的公司嗎」 網秒回有很多：下班時間捷運都爆滿

亞洲的加班文化興盛，許多剛入職的年輕人為了給主管好印象，紛紛選擇加班來完成工作，不過日前有位上班族表示，很不喜歡加班文化，猶豫「是不是該辭職，才不會浪費時間呢？」她好奇問大家「真的有公司不加班的嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她在8月底入職大公司的好工作，但職務算是責任制，入職沒多久就發現，很多前輩都留到晚上9點或10點才回家，讓她疑惑「這樣回家只剩下洗澡、睡覺了，為什麼大家每天都加班到這麼晚，還願意繼續待在這間公司？」

原PO接著表示「我已經待了1個月了，每天到下班時間卻猶豫要不要留下來，很不喜歡這種感覺，工作內容也很複雜，繼續待下去的話，工作份量也會加重，是不是該離開比較好？」最後，她好奇問「真的有公司不加班的嗎？」

文章曝光後，吸引上百則留言，有人認為「一大堆不用加班的工作吧，不然為什麼每次6點捷運就爆滿」、「有很多人是為了不想回家而加班，很多租屋族是因為自己在家無聊，又想要省電費，還認為可以爽賺加班費，所以就每天加班」、「我都準時上下班，一年頂多加班3～5小時，公司內也很多人堅持準時上下班」、「我現在待的這間就是準時下班，時間一到部門大家都會下班」、「應該要看你加班到底有沒有實質意義，才來選擇要不要加班」。