公司爛同事因「身份特殊」為所欲為 員工無奈：像在看八點檔

職場上難免遇到一些糟糕同事，一名網友就揭露身邊一位女同事的離譜行徑，稱對方不僅上班時間多半待在辦公室遊手好閒，還經常對公司同仁頤指氣使，惹得全公司上下都對她十分排斥。後來該網友才知曉，原來對方能為所欲為全因其「身份特殊」，許多網友見了也恍然大悟道「這很正常」。

一名女網友在Dcard上發文抱怨一位公司女同事，並洋洋灑灑列出對方各種誇張行徑，舉凡「上班時間待在辦公室吃東西、看電視」、「職位是業務，卻待在辦公室管東管西」、「在外面受到客人的氣，回公司飆罵所有人」、「做的每個決定都害公司賠錢，但還是繼續做」、「愛亂買東西，所以提早半小時下班去兼職打工」等等。事後她才知道，原來這名女同事是老闆女兒，還想爭家產想當老闆，讓她直呼好像在看八點檔。

其餘網友也分享類似遭遇，「我也遇過…老闆的兒子在辦公室打手遊，整天只會一直罵髒話，然後午休還在辦公室睡到打呼」、「正常⋯前公司也是，老闆姪女是公司製圖人員，自從調來我們分公司之後，每天只上到中午12點就下班了」、「很多啦，我都稱呼他們為皇親國戚，他們想怎樣就怎樣，不開心就拿員工出氣啊」。

也有網友遇到不同案例，「我工作到現在只遇過一個老闆的女兒，是年輕+認真+能力很強，可能她才是異類」、「我家族剛好相反，大老闆當著員工面前嚴厲斥責小老闆們，很有殺雞儆猴的感覺」、「我老闆的女兒也跟我做一樣的工作，但她很隨和，完全不會擺架子，也會互相幫忙」。

有網友則認為若繼續放任不管，吃虧的是老闆自己，「看下來，老闆比較衰，生到這種的」、「好想看她家搞垮的樣子，一定很爽」、「她爸應該放她去外面公司累積經歷，而不是待在這裡，因為自己的怠惰跟濫權，害了妳們這些同仁，也害了她自身前途」。