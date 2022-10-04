面試被人資問到「最快上班日」 網教1回答安全過關

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑「被問最快報到日要怎麼回答？」多數人建議她可以回應「前公司需要交接時間」，面試情境圖。（圖／Ingimage）
一名網友疑惑「被問最快報到日要怎麼回答？」多數人建議她可以回應「前公司需要交接時間」，面試情境圖。（圖／Ingimage）

社會新鮮人面試時，有時可能難以回答人資拋出來的各項疑問，像是日前有女網友分享，自己在面試最後被問到「最快何時可以上班？」，她回應「兩週後，因為還有別的面試」，這樣的答案讓她疑惑「會被扣分嗎？」，多數人建議她回應「前公司需要交接，會花一些時間」。

一名女網友在Dcard發文表示，她最近面試了一間公司，面試過程很順利，主管也積極問她問題，當下讓她感覺錄取率提高，但最後主管問她「最快何時可以上班？」她回答「大約兩週，因為後續還有其他面試」。

她自認這樣可以提高行情，增加自己的競爭力，不過主管馬上皺眉頭，也沒有多加回應就結束面試了，讓原PO疑惑「我這樣回答會很扣分嗎？遇到這種問題要怎麼回應？」

對此，多數人認為「這種答案太直接，或許會讓別人認為妳沒有很大的意願來工作」、「有些主管會覺得，妳是不是面試完其他公司沒上之後，才會來我們公司，而且也不確定妳錄取後是否會來，除非很缺人，不然應該沒機會了！可以試著包裝一下，告訴主管『因為家裡還有點事情，需要點時間處理，或因為租房需要點時間』」、「我會回答『前公司交接期需要1個月』」、「妳可以說有安排家族旅遊，打算結束後再報到，如果對方不同意，那代表未來要請數天的特休，也很難准假」、「直接說前公司需要交接」。

面試 新鮮人

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